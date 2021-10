Politecnica Link, il servizio di bus-navetta raddoppia

Ancona – Politecnica Link raddoppia. Il servizio di bus-navetta finalizzato a potenziare il collegamento tra le stazioni ferroviarie di Ancona e la sede Universitaria del Polo Monte Dago Trifogli verrà potenziato con una ulteriore corsa verso il Polo Universitario di Torrette, grazie ad un protocollo d’intesa tra Comune di Ancona, UNIVPM in qualità di finanziatori e Conerobus in qualità di operatore del servizio.

Nell’ottica di facilitare il raggiungimento dei poli universitari, a partire da lunedì 11 ottobre riprenderà il servizio di trasporto diretto tra la stazione di Passo Varano e il polo universitario di Monte Dago e, in via sperimentale, verrà avviato un collegamento tra la Stazione Centrale e la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torrette.

“Il Comune di Ancona – afferma l’assessore ai Trasporti Ida Simonella – conferma il suo impegno nei confronti di chi vive la città e soprattutto, in questo caso, l’università venendo da fuori. Siamo felici di farlo insieme con la Politecnica. Per quanto riguarda il nuovo collegamento tra la stazione centrale e il polo universitario di Torrette, stiamo verificando la reale domanda su determinati orari per valutare concretamente l’utilizzo su questa linea di uno dei primi due autobus elettrici che il Comune ha acquisito nelle scorse settimane. Riteniamo che in un servizio che interessa soprattutto i ragazzi questo sia anche un buon segnale di modernità e di attenzione all’ambiente”.

“Questo accordo segna un altro tassello importante per il miglioramento della vita delle nostre studentesse, dei nostri studenti e del personale universitario – afferma il Rettore Prof. Gian Luca Gregori – frutto di un’azione condivisa tra Univpm e Comune di Ancona. Con il raddoppio del servizio di bus navetta Politecnica Link che da lunedì coprirà, oltre il polo Monte Dago, anche quello di Torrette, possiamo in modo tangibile essere al fianco di chi studia, lavora e vive l’Università in presenza e, al contempo, realizzare azioni orientate alla sostenibilità”.

“La nostra mission – commenta il presidente di Conerobus Muzio Papaveri – è quella di offrire alla comunità un servizio sempre più efficiente e in linea con le mutate esigenze di mobilità dell’utenza. Con Politecnica Link continuiamo a rafforzare un percorso avviato da tempo per mettere gli studenti al centro. Proprio in quest’ottica e in virtù del successo degli scorsi anni, si è deciso di estendere il collegamento anche al polo universitario di Torrette. Un raddoppio sul quale l’azienda vigilerà attraverso costanti e continui monitoraggi, per intervenire prontamente con modifiche o aggiornamenti se necessari”.

Gli orari delle due linee sono stati tarati sui transiti dei treni regionali che fermano nelle due stazioni ferroviarie Ancona centrale e Passo Varano. Il servizio sarà attivo nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì in programma a partire dall’11 ottobre 2021 e fino al 24 dicembre 2021, fatta eccezione per gli eventuali periodi di sospensione dell’attività didattica.

Saranno 10 i collegamenti giornalieri per la linea diretta denominata “Monte Dago Link” (il mattino dalla Stazione ferroviaria di Passo Varano di Ancona alla sede Universitaria del Polo Monte Dago Trifogli e nel pomeriggio dal polo Universitario Monte Dago Trifogli alla Stazione ferroviaria Centrale di Ancona). Mentre la linea denominata “Medicina Link”, di collegamento tra la Stazione Ferroviaria Centrale ed il polo universitario ed ospedaliero di Torrette, con fermate intermedie presso la Stazione ferroviaria di Torrette e via Misa, effettuerà 13 corse giornaliere.





