Parole come semi: Regione Marche e Università di Urbino insieme per costruire comunità rurali

Rural worlds – Parole come semi è un percorso formativo per studenti universitari, promosso dalla Rete Rurale Nazionale, che ha l’obiettivo di favorire l’incontro e la cooperazione tra mondo produttivo e mondo accademico, per sostenere lo scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche, in tema di agricoltura sostenibile e innovazione. Un focus particolare sarà dedicato a questioni-chiave, quali donne e giovani, transizione ecologica e digitale, innovazione e sostegno dei Programmi di Sviluppo Rurale 2021-2027. Più in generale, Rural worlds vuole “costruire comunità rurali dal futuro condiviso”, avvicinando gli studenti alle imprese, agevolandone l’inserimento nel mondo del lavoro e promuovendo lo sviluppo delle aree rurali.

L’iniziativa è articolata in quattro fasi, per le quali gli studenti potranno richiedere Crediti Formativi Universitari.

Formazione on line (marzo-aprile)

Tre video-moduli tematici, dedicati a: nuova PAC, sostenibilità, conoscenza di progetti innovativi.

Orientamento professionale (aprile-maggio)

Storie da ascoltare, ospiti speciali, uno spazio dedicato all’interazione, per apprendere i vantaggi e l’impatto dei programmi di sviluppo rurale, mettere a fuoco i progetti imprenditoriali degli agricoltori, conoscere tante esperienze, senza perdere di vista la visione d’insieme.

Hackaton camp (giugno-ottobre)

Evento breve (4 gg) in cui i partecipanti lavorano in gruppi per risolvere le criticità presentate dalle aziende o sviluppare nuove soluzioni di business.

Divulgazione dei risultati (novembre-dicembre)

I beneficiari dell’iniziativa saranno protagonisti di una presentazione ispirata al Technology Entertainment Design (TED), per favorire l’interazione e il coinvolgimento degli stakeholder e delle comunità locali e condividere le conoscenze acquisite con altri studenti.

La Regione Marche e l’Università di Urbino avranno la possibilità di confrontarsi con altre 12 Regioni e altri 23 Atenei italiani e, allo stesso tempo, di far conoscere aziende agricole di successo del territorio, nonché il progetto di Distretto Biologico regionale.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: https://www.reterurale.it/ruralworlds2022

Presentazione: https://bit.ly/3ubEXPd