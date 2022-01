Patti territoriali, pronto l’avviso della Provincia di Ascoli Piceno per enti locali e imprese

La Provincia di Ascoli Piceno come soggetto operativo e responsabile dell’attuazione e gestione dei vecchi Patti Territoriali ha predisposto l’avviso per partecipare alla procedura promossa dal MISE di assegnazione di contributi relativi ad un progetto pilota volto allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale.

Potranno presentare proposte progettuali sia gli enti locali che le piccole e medie imprese del Piceno. In particolare, i Comuni della provincia di Ascoli Piceno, le Unioni Montane e l’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto possono avanzare domanda per la realizzazione di interventi infrastrutturali pubblici mentre le PMI possono presentare istanza di agevolazione per la realizzazione di interventi imprenditoriali privati.

La selezione delle proposte pervenute, da ricomprendere nel progetto pilota, sarà effettuata dalla Provincia sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso. In un secondo momento, grazie a questo iter, sarà possibile partecipare alla procedura valutativa a graduatoria del MISE. In caso di esito positivo della valutazione alla nostra Provincia potrebbero essere assegnate risorse fino all’importo complessivo di 9,5 milioni di euro: 5 milioni destinati agli interventi presentati dagli enti locali e 4,5 milioni di euro rivolti a quelli presentati da operatori privati.

Le proposte progettuali dei soggetti proponenti (Enti pubblici e imprese) dovranno riguardare una, massimo due delle seguenti tematiche prioritarie: competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell’area interessata; valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile; transizione ecologica; auto imprenditorialità con creazione di imprese anche da parte delle donne e dei giovani inattivi e, infine, riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne.

“È fondamentale tentare di intercettare qualsiasi opportunità di finanziamento a livello europeo, nazionale e regionale – evidenzia il Presidente della Provincia Sergio Loggi – per questo l’Amministrazione Provinciale intende costruire al meglio e con il massimo impegno un progetto pilota di ampio respiro, in grado di concorrere con le migliori prospettive possibili alla procedura di selezione che verrà attivata dal Mise nei prossimi mesi mediante Unioncamere. Certamente – prosegue Loggi – l’esito di questa iniziativa non è affatto scontato, ma si tratta di una occasione importante da cogliere e pertanto invito i Comuni e le imprese a partecipare presentando proposte progettuali di qualità ed il più possibile aderenti ai parametri contenuti nell’avviso”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il Consigliere Provinciale Giovanni Borraccini che ha seguito direttamente gli incontri tecnici con la società incaricata di dare supporto alla Provincia nell’attività di redazione del Progetto pilota che ha dichiarato “nei criteri di punteggio che saranno assegnati alle proposte progettuali secondo gli indirizzi del Mise, la Provincia, per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali pubblici, ha dato rilievo a parametri come la coerenza della proposta rispetto agli obiettivi del bando e la capacità di attivare le potenzialità di sviluppo economico e occupazionale mentre, per le proposte rivolte allo sviluppo del tessuto imprenditoriale, i maggiori punteggi saranno attribuiti agli interventi che utilizzano tecnologie e processi innovativi, presentano sostenibilità ambientale e coerenza con le vocazioni di crescita dell’area territoriale di riferimento. Interessante – conclude Borraccini – è la circostanza che per la realizzazione di progetti infrastrutturali i contributi possono coprire fino alla misura massima del 100% dei costi ammissibili mentre alle imprese potrà essere riconosciuto fino ad un contributo massimo del 70% dell’investimento se optano per il regime de minimis”.

I soggetti interessati alla presentazione di proposte progettuali devono trasmettere le manifestazioni d’interesse, complete della documentazione prevista dall’avviso pubblicato sul sito istituzionale della Provincia, entro le ore 12 del 31 gennaio, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo [email protected] . Per informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì orario 8 – 13 ai seguenti referenti: per la parte amministrativa: dott. Vincenzo Perozzi, 0736/277339 mail: [email protected]; per la parte tecnica: geom. Antonio Borraccini, 0736/277622 mail: [email protected] .