Le sette note, tra eventi, personaggi, tradizioni, bande e cori, protagonisti del nuovo percorso di promozione turistica di Confcommercio Marche Nord. Nella splendida cornice della chiesa del Gonfalone a Saltara di Colli al Metauro, è stato presentato l’Itinerario Musicale nell’Itinerario della Bellezza nella provincia di Pesaro Urbino, il progetto ideato e curato dall’associazione di categoria per promuovere e valorizzare i Comuni, ben 18, che ne fanno parte.

Insieme al direttore generale ed ideatore Amerigo Varotti, sono intervenuti il presidente Angelo Serra, l’assessore al turismo di Colli al Metauro Emanuela Primavera, il presidente della Bcc del Metauro Bruno Fiorelli e quello dell’Ente bilaterale del turismo Domenico Montillo.

«Siamo molto contenti – ha esordito Primavera – di ospitare questa presentazione. Come Comune abbiamo aderito da tempo all’Itinerario della Bellezza per valorizzare i nostri borghi ed eccellenze. Siamo anche nell’Itinerario Musicale con la banda Musicando».

E’ entrato nel dettaglio Varotti: «L’Itinerario della Bellezza è un progetto condiviso da un crescente numero di Comuni. Siamo partiti con cinque e ora sono 18, nel 2023 con ogni probabilità saliranno a 20. L’obiettivo è lo sviluppo economico del territorio attraverso la promozione e la valorizzazione della bellezza, dall’ambiente incontaminato all’arte fino alle eccellenze enogastronomiche. Questo lavoro, finalizzato alla trasformazione del territorio in ‘destinazione turistica’ viene svolto utilizzando tutti gli strumenti del marketing e coinvolge tutti i ‘cluster’, i ‘prodotti’ dell’offerta territoriale. Per questo abbiamo pensato di realizzare l’Itinerario Musicale per far conoscere le esperienze musicali, gli eventi, le rappresentazioni, le tradizioni, i personaggi che hanno caratterizzato e tutt’ora sono elementi insostituibili della vita delle nostre comunità. Ma che sono anche importanti prodotti turistici oltre che culturali». Varotti ha portato qualche esempio: «Basti pensare all’impatto turistico ed economico del Rossini Opera Festival di Pesaro, del Fano Jazz by the Sea o dell’Urbino Plays Jazz. Ma in ogni paese e città dell’Itinerario della Bellezza la musica è elemento trainante: cori, bande, gruppi giovanili, concorsi, musei. Lungo il nostro Itinerario sono nati, hanno vissuto e operato personaggi straordinari: da Gioachino Rossini a Renata Tebaldi e Riz Ortolani di Pesaro, a cui il prossimo anno dedicheremo un grande evento, da Ottaviano Petrucci di Fossombrone al tenore Mario Tiberini di San Lorenzo in Campo, fino a Giovanni Morandi e Virginia Colombati di Pergola. Non dimenticando Luciano Pavarotti che aveva il suo “buen retiro” nel promontorio del San Bartolo a Pesaro o Mario Del Monaco, il grande tenore, che scelse di riposare per sempre a Pesaro».

In cantiere altri progetti: «Alla Bit di Milano a febbraio presenteremo l’Itinerario del Mototurismo regionale e la nuova edizione dell’Itinerario della Bellezza, di cui a dicembre terremo la seconda convention».

Ha proseguito Fiorelli: «Essere banca locale vuol dire essere vicini al territorio e sostenere le iniziative importanti Con soddisfazione e orgoglio abbiamo deciso di sostenere questo progetto per l’originalità della proposta e il suo valore socio-culturale». Lo stesso ha fatto l’Ente bilaterale del turismo: «Da sempre sosteniamo l’Itinerario della Bellezza e i vari percorsi perché validi e concreti. Progettualità fondamentali per promuovere e valorizzare le straordinarie potenzialità di questo territorio e lo sviluppo economico».

Ha concluso Serra: «Un ulteriore tassello della progettualità turistica di Confcommercio. I Comuni continuano a crescere a dimostrazione della validità di quanto si sta facendo».

Nella ricca e ampia guida, trovano spazio con le loro eccellenze musicali i Comuni di: Apecchio, Cagli, Cantiano. Colli al Metauro, Fano, Fossombrone, Gabicce Mare, Garadara, Mondavio, Pergola, Pesaro, San Lorenzo in Campo, Sassocorivaro Auditore, Tavullia, Terre Roveresche.

L’Itinerario è scaricabile nel sito confcommerciomarchenord.it