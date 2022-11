Prima Prova Nazionale Assoluti, a medaglia nel fioretto Tommaso Marini e Alice Volpi

Si è appena conclusa la Prima Prova Nazionale Assoluti di Carrara dedicata alle armi convenzionali, in cui in palio c’erano i primi pass per i Campionati Italiani 2023 in programma a giugno a La Spezia. I grandi protagonisti della scherma italiana, saliti sulle pedane “dell’Open”, non hanno tradito le attese, regalando assalti spettacolari al pubblico che ha affollato i padiglioni della Fiera trasformati in sala d’arme.

Nel fioretto maschile c’è da registrare un prezioso argento conquistato sabato da Tommaso Marini, dopo una finale tra compagni di squadra della Nazionale azzurra campione del mondo. L’atleta delle Fiamme Oro è stato battuto da Guillaume Bianchi delle Fiamme Gialle con il punteggio di 15-12.

Un ottimo 6° piazzamento anche per l’altro fiorettista delle Fiamme Oro, Francesco Ingargiola che, come Marini, si allena presso il Club Scherma Jesi.

Tra i marchigiani da segnalare anche il 29° posto di Andrea Nigosanti del Club Scherma Pesaro, il 42° di Raian Adoul del Club Scherma Ancona, il 45° di Antonio Roman Gai del Club Scherma Pesaro, il 47° di Enrico Giovanni Lauria del Club Scherma Ancona, il 48° di Federico Greganti del Club Scherma Jesi, il 49° di Vincenzo Erman del Club Scherma Senigallia, il 55° di Leonardo Pieralisi del Club Scherma Jesi, il 60° di Marco Proietti del Club Scherma Jesi, il 67° di Marco Giacchetta del Club Scherma Ancona, il 75° di Gabriele Baldelli del Club Scherma Ancona, l’87° di Francesco Zecchini del Club Scherma Ancona, il 97° di Simone Santarelli del Club Scherma Jesi e il 105° di Francesco Vannucci del Club Scherma Jesi.

Alice Volpi, atleta delle Fiamme Oro che si allena a Jesi, ha conquistato la medaglia di bronzo nel Fioretto femminile nella seconda giornata di gare, dopo essere stata fermata in semifinale dalla compagna di gruppo sportivo Erica Cipressa per 15-9.

6° e 8° piazzamento per Beatrice Monaco e Matilde Calvanese, rispettivamente delle Fiamme Oro e delle Fiamme Gialle, che si allenano presso il Club Scherma Jesi.

16° Alice Gambitta del Club Scherma Ancona, 23° la jesina Elena Tangherlini in forza al Centro Sportivo Esercito, 27° Benedetta Pantanetti del Club Scherma Ancona, 35° Serena Rossini delle Fiamma Gialle che si allena presso il Club Scherma Ancona, 37° Lucrezia Cantarini del Club Scherma Jesi, 44° Claudia Rotella del Club Scherma Jesi, 47° Camilla Vaccarini del Club Scherma Ancona, 58° Giada Pianella del Club Scherma Ancona, 63° Ludmila Terni del Club Scherma Jesi, 64° Maria Allegra Sorini del Club Scherma Jesi e 74° Teresa Donatelli del Club Scherma Pesaro.