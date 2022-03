PSR Marche a Tipicità, Seminario – Fermo Forum 4 aprile 2022

Proseguono i seminari organizzati dal PSR Marche per condividere le ultime novità in materia di politiche di sviluppo rurale, in particolare per fare il punto sui numerosi bandi in uscita nel primo semestre dell’anno, alcuni già aperti, come il “Pacchetto Giovani” e il bando “Sottomisura 4.1”, altri di imminente emissione per circa 40 milioni di euro.

Durante il seminario, un intervento a cura di Nomisma approfondirà le potenzialità di esportazione delle produzioni biologiche.

Il seminario, che si svolgerà “in presenza” previa iscrizione, potrà essere seguito anche on-line sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del PSR Marche

Link: https://it-it.facebook.com/PSRMarche/ – https://www.youtube.com/c/psrmarche201420

Tipicità 2022

Lunedì 4 Aprile 2022 – h.10.00

Centro Congressi Fermo Forum – Località Girola (FM)

ISCRIVITI: www.eventbrite.it/e/biglietti-psr-marche-per-il-biennio-2122-focus-bandi-aperti-e-di-prossima-emissione-301416433667