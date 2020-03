Questura Ascoli, riunione ieri su Coronavirus

A seguito dell’ estensione a tutto il territorio nazionale delle misure urgenti di prevenzione del contagio previste dal D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, si è svolta questa mattina una riunione del C.P.O.S.P. per definire ulteriormente le modalità di attuazione delle misure e dei controlli già in atto sin da ieri.

Erano presenti all’incontro il Sindaco del Capoluogo, il Presidente della provincia, il Questore, i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza e la Direttrice della Casa circondariale di Ascoli Piceno.

In apertura di riunione il Prefetto, ha evidenziato, che fermi restando i controlli da parte delle Forze dell’ordine, occorre far leva sul senso di responsabilità dei cittadini i quali sono tenuti a porre in essere comportamenti virtuosi allo scopo di proteggere se stessi e gli altri.

In proposito i rappresentanti delle Forze dell’Ordine hanno riferito che l’adeguamento alle prescrizioni impartite è stato tempestivo e in gran parte spontaneo, o comunque attuato nell’immediatezza dei controlli con la piena collaborazione degli interessati.

Ad ogni modo si è convenuto di disporre una intensificazione dei servizi, da parte di tutte le Forze di Polizia, con il coinvolgimento, coordinato e sinergico delle Polizie Municipali, affinché vengano scrupolosamente osservate tutte le disposizioni, garantendo l’uniforme applicazione sul territorio provinciale.

Particolare attenzione è stata prestata alle limitazioni della mobilità e alle modalità per la verifica delle situazioni che consentono gli spostamenti.

In relazione, poi, alle disposizioni riguardanti le misure da assumere con riferimento alle attività commerciali e agli esercizi pubblici, sono state richiamate in particolare le sanzioni previste in caso di inosservanza che possono comportare oltre alle conseguenze penali, anche la chiusura dell’esercizio o dell’attività.

Al termine il Prefetto, nell’esprimere apprezzamento per il senso di responsabilità dimostrato dalla cittadinanza, ha ringraziato i presenti per la collaborazione e l’impegno profuso, segnalando altresì che sul sito on line della Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.governo.it), è stata creata un’apposita sezione, accessibile direttamente dalla home page del sito, nella quale sono contenute le risposte alle domande più frequenti sulle misure adottate dal Governo.