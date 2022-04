Continuano incessanti le operazioni di ricerca della giovane scomparsa nella nostra regione e su cui gli agenti di Polizia stanno concentrando al massimo sforzo le ricerche.

Oltre alle ricerche nella zona si continuano a setacciare telefoni e social anche per ‘tracciare’ eventuali spostamenti compiuti Andreea Rabciuc, la 27enne di origine romene, scomparsa dalla mattina del 12 marzo, quando si allontanò da una terreno nelle campagne di Montecarotto (Ancona), dove aveva trascorso la notte con il fidanzato Simone Gresti e altre due persone.

Sono almeno quattro gli smartphone, tra cui quello della 27enne, analizzati dall’analista forense Luca Russo, l’esperto incaricato per accertamenti ripetibili e non ripetibili dal pm Irene Bilotta nell’inchiesta per il reato di sequestro di persona che vede indagato proprio Gresti, 43 anni, di Maiolati Spontini (Ancona), autotrasportator