Senigallia, raccolta fondi per l’acquisto di un’ambulanza

Il Comitato CRI di Senigallia promuove una raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza attrezzata per l’emergenza Covid-19.

Il mezzo sarà dotato di un sistema a pressione negativa per garantire la massima sicurezza ai pazienti e agli operatori durante il trasporto verso le strutture sanitarie

Di fronte a uno dei peggiori eventi pandemici degli ultimi 100 anni, con tutte le conseguenze economiche, sociali e l’incredibile costo in termini di vite umane che ha comportato, il Comitato di Croce Rossa Italiana di Senigallia è costantemente mobilitato per alleviare le sofferenze e i disagi della propria comunità.

Purtroppo, il Covid-19 ha colpito pesantemente la nostra Regione e negli ultimi tempi la sua diffusione è cresciuta in maniera esponenziale anche a Senigallia, come nel resto della provincia di Ancona.

Il primo fronte della lotta alla pandemia è rappresentato dall’intervento di emergenza (118) presso strutture, enti, abitazioni, in soccorso ai soggetti che ne sono colpiti.

In questi casi è essenziale che le prime cure vengano prestate tempestivamente dal personale in ambulanza, che deve essere tutelato così come i pazienti, adeguando i mezzi di soccorso con specifiche dotazioni e sistemi tecnologici.

Il soccorso immediato, il trattamento e il trasporto in sicurezza verso il pronto soccorso cittadino, sono anelli fondamentali della catena sanitaria di contrasto al Coronavirus.

Proprio per garantire la massima efficienza fin dalle prime fasi, il Comitato di Croce Rossa Italiana di Senigallia ritiene necessaria l’acquisizione di una nuova ambulanza, attrezzata per rispondere al meglio a queste nuove esigenze operative.

Si tratta di un mezzo di concezione innovativa, dotato di un sistema a “pressione negativa”, che permette il trattamento e lo spostamento dei pazienti verso gli ospedali e i pronto soccorso, nella massima sicurezza, sia per i pazienti che per gli operatori. Questa nuova tecnologia consente di creare nel vano sanitario una pressione inferiore rispetto a quella atmosferica dell’ambiente esterno.

Inoltre, il sistema immette costantemente aria sanificata nel vano sanitario, che viene di nuovo trattata prima dell’espulsione all’esterno, generando un flusso di aria in costante avvicendamento con alto numero di ricambi (air in – air out).

In caso di trasferimento di una persona con sospetta patologia infettiva, il processo di trattamento dell’aria riduce l’inquinamento batteriologico e minimizza il rischio di inalazione di agenti patogeni da parte del paziente e del personale a bordo.

L’acquisto di questo nuovo mezzo di soccorso, così importante per gestire questa fase critica, comporta un ingente investimento economico, che il Comitato CRI di Senigallia non riesce ad affrontare autonomamente. Per questo ha inteso promuovere una raccolta fondi sul territorio, rivolgendosi a privati e aziende, per sostenere quest’iniziativa che avrà, per la comunità senigalliese e non solo, una forte ricaduta positiva nella quotidiana lotta contro la diffusione del Covid-19.

È possibile SOSTENERE l’iniziativa tramite bonifico bancario sul C/C di Croce Rossa Senigallia:

Banco Marchigiano Credito Cooperativo

IBAN : IT94H0849121302000240180766

Causale: donazione liberale – “Un’ambulanza per la vita”

Oppure tramite paypal direttamente dal sito crisenigallia.it

NB: si ricorda che le donazioni liberali sono soggette a detrazione fiscale, nelle modalità descritte dagli appositi articoli di legge.