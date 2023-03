Sicurezza, controlli della Polizia nella movida nel Fremano

Le forze dell’ordine hanno effettuato per tutto il pomeriggio di sabato 25 marzo, mirati controlli tesi a prevenire i fenomeni di cosiddetta mala movida sul territorio della provincia fermana, con una particolare attenzione ai luoghi di aggregazione giovanile e al consumo di sostanze stupefacenti.

Le attività sono state eseguite su direttiva e impulso del Prefetto di Fermo e sono state assunte in sede di riunione tecnica di coordinamento tenuta in Prefettura alcuni giorni or sono.

I controlli hanno viste impegnate diverse pattuglie delle forze dell’ordine, ovvero della Polizia di Stato, compresa la specialità della Polizia Ferroviaria, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che si è avvalsa di 2 unità cinofile per la ricerca di stupefacenti. Ai servizi ha concorso anche la Polizia Municipale di Porto sant’Elpidio per le attività di specifica competenza nel territorio di quel comune. Complessivamente sono state impiegate alcune decine di unità.

All’esito dei servizi sono state identificate circa 120 persone, tra questi anche molti giovani in età compresa tra i 16 e i 18 anni e controllati 12 autoveicoli. Alcuni soggetti sono risultati avere precedenti di polizia per reati inerenti alla droga o all’incolumità personale. Cinque ragazzi sono stati sorpresi in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente, ovvero hashish, e pertanto sono state segnalati amministrativamente alla Prefettura di Fermo quali consumatori. La droga sequestrata è risultata avere un peso complessivo superiore ai 7 grammi.

In particolare, già verso le ore 14:30 personale dell’Arma dei Carabinieri, nel corso di un controllo presso le fermate degli autobus di un comune della provincia identificava un giovane di 16 anni che veniva trovato in possesso di 1 grammo di droga.

Contestualmente, a Fermo, nei pressi della fermata dell’autobus di piazza Dante, personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza procedeva al controlli di alcuni ragazzi. Uno di essi attirava l’attenzione dei cani antidroga della Guardia di Finanza e si vedeva costretto a consegnare un involucro contenente hashish.

L’attività si concentrava poi nei pressi delle stazioni ferroviarie di Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio e nelle vie e piazze dei centri storici. In questo frangente le unità cinofile della Guardia di Finanza (Grant e Fancy) riuscivano a individuare altri giovani in possesso di sostanza stupefacente.

I servizi in argomento avevano termine verso le ore 20:00