Sostegno allo sport per 209 famiglie del Comune di Ancona

Sono 209 le famiglie che riceveranno il sostegno economico del Comune di Ancona per la pratica dello sport, dopo averne fatto richiesta rispondendo all’apposito bando dell’Amministrazione.

In totale la giunta dorica ha stanziato per il sostegno allo sport 40 mila euro. Chi possiede un reddito Isee inferiore a 5 mila euro riceverà un contributo di 200 euro, mentre a chi possiede un Isee tra i 5 e i 13 mila euro sarà assegnata una somma di 100 euro.

“In Ancona – afferma il sindaco Valeria Mancinelli – sono migliaia i tesserati e decine le società sportive impegnate, in ogni disciplina. Lo sport è scuola di vita, un diritto da assicurare a tutti. Vogliamo così togliere le barriere economiche pagando l’iscrizione alle famiglie in difficoltà. Insieme alla riqualificazione degli impianti sportivi, specie nei quartieri, che proseguirà intensamente nel 2022, questa è una misura concreta per dare pari opportunità ai ragazzi. Perché lo sport è scuola di vita”.

“Sono molto contento – afferma l’assessore allo Sport Andrea Guidotti – che le famiglie abbiano colto questa opportunità, pensata anche con le società sportive per dare una risposta a difficoltà che purtroppo sono diffuse. L’attività di base è fondamentale, per i bambini, per i ragazzi, per tutte le età. Oggi più che mai bisogna sostenere e aiutare lo sport e vorrei che ci fosse una consapevolezza sempre maggiore anche da parte del Governo centrale”.

La graduatoria sarà pubblicata entro fine anno e successivamente si procederà con le liquidazioni.