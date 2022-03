Stand Up Comedy a Villa Colloredo Mels di Recanati, venerdì 18 marzo

La stand up comedy torna nelle Marche con i comici più sferzanti del momento, ospiti ogni

15 giorni a Recanati presso la suggestiva sala ex granaio del Museo Civico Villa Colloredo

Mels. Dopo il triplo sold out della settimana scorsa con Giorgio Montanini, è atteso sul palco

l’esilarante Pietro Sparacino (Comedy Central, Le Iene) con il suo ultimo spettacolo

“Occhiaie”. Seguiranno: l’irriverente Daniele Fabbri e il cinico Filippo Giardina,

rispettivamente il 1 e 16 Aprile; il criptico Stefano Rapone (Una Pezza di Lundini su Rai2) il

13 Maggio, insieme a Daniele Tinti; il satiro Saverio Raimondo (Netflix, CCN su Comedy

Central) il 27 Maggio; il surreale Francesco De Carlo (Netflix, Radio2) il 9 giugno. In

cartellone, ma con data ancora da definire, l’astro nascente di Cachemire Podcast e della

prima edizione di LoL: Luca Ravenna.

La biglietteria è già attiva ed è possibile prenotare solo online, tramite circuito Mailticket.it,

uno dei 75 posti disponibili a serata.

La rassegna è promossa dall’Associazione Culturale Reasonanz in collaborazione con Altra

Scena, The Comedy Club e Controcomedy (comici locali che presenteranno le serate). Gli

spettacoli, per le tematiche trattate ed il linguaggio utilizzato, sono consigliate ad un pubblico

over 16.

