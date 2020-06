TPL Marche, sondaggio online per servizio del futuro

Un breve sondaggio on line per raccogliere i contributi dei cittadini, con l’obiettivo di costruire insieme un trasporto pubblico sempre più efficiente e funzionale. A lanciare l’indagine Atma, la società di gestione della mobilità di Ancona e provincia, che invita gli utenti a dedicare pochi minuti alla compilazione del questionario, in forma anonima, disponibile sulla home page del sito dell’azienda e sulla sua pagina Facebook.

Un ulteriore tassello del processo di continuo miglioramento, alla base della filosofia di Atma, che ha sempre prestato la massima attenzione alle esigenze dell’utenza nell’organizzare un servizio efficace, innovativo e sicuro.

“Lo scopo – spiega il presidente di Atma, Muzio Papaveri – è di capire meglio, con alcune semplici domande, le nuove abitudini di approccio al trasporto pubblico. In un momento di grande cambiamento, come quello che stiamo vivendo, è fondamentale interagire direttamente con i cittadini per orientare le scelte future e aggiornare, se necessario, l’organizzazione del servizio. Tutti gli operatori hanno sempre lavorato per adeguarsi alle mutate esigenze di mobilità, investendo sulla flotta, sul personale, sulle nuove tecnologie e sulla sicurezza. Per contrastare il Covid – 19 sono state adottate tutte le misure necessarie a tutelare la salute di passeggeri e personale e con l’avvio della Fase 2 grande impegno è stato profuso per rimodulare gli orari ed intensificare la frequenza di alcune linee. Cercare di andare sempre oltre, nell’ottica di un costante miglioramento, è nel Dna di Atma. E, in questo contesto, si inserisce il sondaggio dedicato a suggerimenti e pareri della comunità”.

Questo il link per accedere al questionario: https://www.surveymonkey.com/r/NGKW78F.