Trapani-Ascoli, Zanetti: In Sicilia per fare punti

Queste le dichiarazioni di Mister Zanetti prima della partenza per Trapani, sfida importante per ricominciare da dove la squadra aveva terminato lo scorso anno.

“Le scelte saranno obbligate a causa di mercato e influenza; la realtà è che abbiamo dieci giocatori fuori. In questi casi o ti piangi addosso o vai a Trapani con lo spirito che voglio io, quello di fare punti a tutti i costi. Voglio dare fiducia a chi ho convocato, avrò una panchina giovane, ci saranno anche Pinto e Covic, due acquisti di prospettiva, per il resto non ho molta scelta, ma non voglio che i giocatori si nascondano dietro a questo. Trapani è una delle trasferte più difficili, affronteremo una squadra tignosa, Castori ci conosce bene, è venuto spesso al Del Duca a vederci. I giocatori più esperti come Padoin e Valentini dovranno tirare il gruppo”.