Trattore si ribalta in un incidente, morto coltivatore 79 enne a Cerreto

Durante un incidente sui campo un trattore cingolato si ribalta e travolge una famiglia di Cerreto D’Esi (Ancona) nelle campagne in via Bargatano.

Il marito, Enzo Carlucci, 79enne, muore sul colpo.

In gravissime condizioni la moglie, 70enne, che è stata immediatamente trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona, in pericolo di vita. Illeso il figlio che era cin loro e che è riuscito a dare l’allarme. Dopo una giornata di lavoro in campagna, la famiglia stava rientrando verso casa, quando per cause ancora in via di accertamento, il trattore cingolato sul quale erano tutti e tre insieme, si è ribaltato. Il padre, Enzo Carlucci sarebbe morto sul colpo per traumi da schiacciamento. La moglie, invece, è stata soccorsa, ma le sue condizioni sono gravissime. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 dell’ospedale di Fabriano, una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Cerreto d’Esi. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, mentre sono riusciti a stabilizzare la donna, grazie ai vigili del fuoco che l’hanno estratta dal mezzo agricolo. È stato chiesto l’ausilio dell’eliambulanza Icaro 1, che ha trasportato la 70enne ad Ancona. I carabinieri stanno effettuando tutti i rilievi per ricostruire l’e.