Treni Marche, nuovo servizio registra incremento di passeggeri

Domenica 11 giugno, sui treni delle Marche hanno viaggiato oltre 12mila viaggiatori, con un incremento di 2.000 passeggeri rispetto alla stessa domenica del 2022.

Lo comunica l’assessore regionale ai Trasporti Goffredo Brandoni. “Forte è stato anche il gradimento, al debutto, per i nuovi treni festivi – riferisce l’assessore – Quelli tra Fabriano e Senigallia, creati per favorire i flussi verso le località balneari della spiaggia di velluto, hanno movimentato oltre 200 persone nella prima giornata di debutto, mentre i nuovi servizi della linea adriatica tra San Benedetto del Tronto e Bologna hanno favorito lo spostamento di oltre 800 persone. Riconfermato, inoltre, il grande interesse dell’utenza anche per i servizi Piceno Line, con 1.300 viaggiatori che hanno utilizzato i convogli tra Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto per godere delle bellezze del territorio senza stress e in totale relax”.