Truffe agli anziani: arrestati due campani ad Ancona

Ancona – Nel pomeriggio di ieri, 27 febbraio 2024, la Squadra Mobile di Ancona e il Commissariato di Osimo hanno arrestato in flagranza due truffatori di origine campana, entrambi poco più che ventenni.

La vittima, una donna di 78 anni residente a Castelfidardo, è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è spacciato per suo figlio, chiedendo aiuto in maniera disperata e affermando di trovarsi in difficoltà finanziarie. Il truffatore ha chiesto alla donna di pagare una somma di denaro a un corriere complice che sarebbe presto arrivato a casa sua.

Non avendo disponibilità immediata di denaro contante, la vittima ha offerto al corriere di prendere monili d’oro e un orologio Rolex. Il corriere ha accettato e, una volta giunto sul posto, si è impossessato di quasi mezzo chilo di monili d’oro dal valore di circa 15.000 euro e di un Rolex del valore di 10.000 euro, oltre alle fedi nuziali della donna.

La Squadra Mobile e il Commissariato di Osimo, che stavano già indagando sul gruppo malavitoso, sono riusciti a intercettare l’auto dei truffatori e a bloccarli. Uno dei truffatori è stato fermato mentre stava per partire per Napoli con gran parte della refurtiva addosso, mentre l’altro è stato bloccato dopo un lungo inseguimento sulla strada verso Porto San Giorgio.

Entrambi sono stati arrestati e trattenuti in attesa dei procedimenti giudiziari, con il Questore di Ancona che ha emesso nei loro confronti il Foglio di Via Obbligatorio, ordinando loro di lasciare il territorio comunale e vietando loro di far ritorno per 4 anni.

La notizia viene riportata nel rispetto dei diritti degli indagati e della presunzione di innocenza, salvo ulteriori sviluppi e in attesa di giudizio.