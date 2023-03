Ubriaco 20 enne sanzionato dalla Polizia a Senigallia

Nel corso di questo fine settimana, nell’ambito di una pianificata attività di controllo predisposta dal Questore di Ancona, sono stati effettuati i consueti controlli che, ormai da tempo, vengono svolti allorchè aumentano le presenze in città ed in occasione di serate danzanti presso i locali pubblici.

Il servizio, diretto dal Dirigente del Commissariato di P.S., ha visto l’impiego di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, oltre che degli equipaggi impiegati nelle ordinarie attività di controllo del territorio, è stato effettuato in modo da garantire la presenza di diversi equipaggi nelle principali piazze ed aree al alta concentrazione di cittadini evitando il verificarsi di comportamenti aggressivi o incivili.

Sabato sera, poi, in corrispondenza di diversi eventi organizzati in città, gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia, unitamente alle altre forze di Polizia, hanno svolto servizio diretti a garantire la sicurezza pubblico e che le attività ludiche organizzate si svolgessero in modo pacifico. Detti servizi, svolti sia nel centro cittadino che in aree prossime ai locali pubblici, hanno consentito un corretto svolgimento del divertimento senza che si verificassero problemi di sorta.

Nel corso di tali controlli sono stati identificati oltre 120 persone e 65 veicoli.

In questo contesto, inoltre, sono stati effettuati una serie di controlli, estesi anche alle zone periferiche, anche con finalità di prevenzione dei reati predatori, in occasione dei quali agenti e militari hanno svolto posti di controllo specie sulle principali vie di accesso alla città.

Nella giornata di venerdì gli agenti del Commissariato venivano chiamati ad intervenire nei pressi di un bar in zona Vivere verde ove vi era un giovane molesto che infastidiva la clientela. Gli agenti si recavano sul posto e raggiungevano il giovane 20enne di Senigallia che tentava di allontanarsi.

Gli agenti, dopo averlo identificato, gli contestavano la violazione per ubriachezza applicando la prevista sanziona amministrativa. Il giovane, raggiunto dal padre, si allontanava.