Ubriaco al volante ad Urbino: nei guai 24 enne egiziano

Una leggerezza che poteva avere conseguenze gravi ad Urbino dove un uomo era al volante completamente ubriaco.

Guidava ubriaco, senza aver mai conseguito la patente, la macchina non aveva la revisione, era senza documenti per restare in Italia, e con l’auto è sfrecciato in centro a Urbino nella notte tra giovedì e venerdì scorsi imboccando tutte le strade contromano.

Fortunatamente però si è evitato il peggio, visto che c’era ancora tanti studenti universitari in giro per la movida del giovedì sera, perché un cordone di pattuglie formato da polizia stradale, volante, carabinieri e finanza, ha bloccato l’auto impazzita con a bordo quattro persone di origine straniera.

A guidarla, un 24enne egiziano, senza fissa dimora.

Poco prima, era arrivato in velocità in piazza della Repubblica, aveva imboccato via Raffaello contromano e anche via Bramante sempre in contromano fino a quando è rimasto bloccato in cima a porta Santa Lucia. Dagli accertamenti della polizia, è risultato che il conducente “non aveva mai conseguito la patente di guida – informa la polizia – ed è risultato positivo al controllo con etilometro. Il veicolo risultava non sottoposto a revisione. Per tutte queste ragioni e per le altre infrazioni al codice della strada sono state comminate altrettante sanzioni amministrative da parte della pattuglia della Polizia Stradale, e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Ieri mattina, il 24enne è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti e per le incombenze legate alla sua permanenza sul territorio nazionale, in corso di definizione”.