Uomo violento armato di martello rivendica soldi ad una ditta di Ancona

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato interveniva in via Bataclan dove veniva segnalato un uomo in stato di agitazione che era entrato presso una ditta armato di martello.

Sul posto i poliziotti si accertavano che la situazione non fosse degenerata e che il presunto aggressore aveva già posato il martello prima del nostro sopraggiungere. Gli operanti identificavano l’aggressore, il quale ci riferiva di essersi recato presso la ditta per rivendicare una somma di denaro. Si apprendeva che lo stesso aveva precedentemente acquistato dalla ditta del materiale, corrispondendo una parte della somma in contanti, e la restante parte con degli assegni, che risultavano non coperti. Dopo numerose chiamate senza risposta, la ditta cercava di incassare gli assegni senza riuscirci, quindi provvedevano tramite banca ad avviare le procedure per la mancata copertura finanziaria. Nella mattinata l’uomo, identificato, 53 anni, portava all’interno della ditta brandendo una mazzetta da muratore, minacciando il titolare, e dichiarando che la ditta si era approfittata della situazione incassando l’intera somma degli assegni. A seguito degli accertamenti esperiti, la Volante provvedeva ad accompagnare l’uomo in Questura per gli adempimenti del caso. L’uomo, resosi responsabile del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, veniva deferito alla competente Autorità Giudiziaria.