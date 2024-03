Varano, litigano per l’eredità ed interviene la Polizia

Varano – Nella tranquilla Frazione Varano, la Polizia è intervenuta in risposta a una segnalazione di lite familiare.

Sul posto, gli agenti hanno identificato una donna italiana di circa 70 anni, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine a seguito di un alterco verbale con suo figlio riguardante l’eredità lasciata dal marito defunto pochi mesi prima.

Nonostante il figlio non fosse presente al momento dell’intervento, la donna ha raccontato agli agenti che l’uomo, dopo l’accesa discussione con lei, era tornato alla propria abitazione.

I poliziotti hanno raggiunto l’abitazione del figlio, un italiano di circa 50 anni, il quale ha confermato di aver avuto una discussione con la madre ma di aver poi ritrovato la calma.

Entrambi hanno dimostrato collaborazione e pacificazione, rifiutando l’assistenza del personale sanitario.

Gli agenti sono riusciti a calmare entrambe le parti e hanno riferito che non avrebbero intrapreso azioni legali, preferendo risolvere le divergenze in modo pacifico e cercando di evitare discussioni simili in futuro.

Questo intervento della Polizia ha contribuito a risolvere un conflitto familiare, dimostrando l’importanza della mediazione e della risoluzione pacifica dei conflitti.

La notizia viene riportata nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della riservatezza familiare, in conformità con la presunzione di innocenza e salvo ulteriori sviluppi e in attesa di ulteriori chiarimenti.