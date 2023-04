Violenza verso personale sanitario al Pronto Soccorso di Fermo

Ancora un brutto episodio di violenza nei confronti del personale sanitario, questa volta nel fermano.

In stato di alterazione ha prima insultato i sanitari del Pronto soccorso di Fermo, pretendendo di saltare la fila per essere preso in cura; poi è tornato più tardi, con una mano insanguinata, arrivando a strattonare un’infermiera in servizio.

L’aggressione è avvenuta ieri pomeriggio.

Il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria territoriale di Fermo, Roberto Grinta, ha espresso “solidarietà agli operatori sanitari aggrediti”.

“I casi di aggressioni verbali e talvolta anche fisiche nei confronti degli operatori sanitari non sono purtroppo isolati ed hanno come principale bersaglio il nostro pronto soccorso, naturale punto di accesso per le situazioni di emergenza ed urgenza – ha commentato Grinta.