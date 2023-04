Ascoli, Leali: Prendere i lati positivi della gara contro il Como

Questo il commento del portiere Nicola Leali, che al 30′ st ha neutralizzato il tiro di Cerri dal dischetto, ma nulla ha potuto al 46′ st sul rigore calciato dallo stesso centravanti lariano.

“Dobbiamo prendere i lati postivi della gara, su tutti il fatto d’essere rimasti in partita, soprattutto nel primo tempo quando, pur soffrendo, siamo stati bravi a tenerci sullo 0-0. Nell’intervallo ci siamo confrontati e siamo rientrati in campo con le armi giuste. Certo, c’è rammarico per non aver portato a casa i tre punti”.

La strada è ancora lunga per la squadra marchigiana a caccia dei punti salvezza nelle prossime gare.