Volley, oggi la Gara 5: Lube si gioca la finale Scudetto

Sale la febbre per la resa dei conti nella Semifinale Scudetto. L’atmosfera è quella delle sfide speciali, con l’Eurosuole Forum sold out in un batter di ciglia, i Predators che promettono un colpo d’occhio monocromatico e due squadre pronte a fronteggiarsi e a dar vita a un’altra battaglia sportiva da cineteca.

La serie di Semifinale Play Off Credem Banca tra Cucine Lube Civitanova e Allianz Milano avrà il suo epilogo martedì 25 aprile (Gara 5 alle 18 con diretta Volleyballworld.tv e Radio Arancia) in un Eurosuole Forum gremito in ogni ordine di posti. Cucinieri e meneghini sono sul 2-2: dopo il successo netto degli uomini di Chicco Blengini in Gara 1, sono arrivati il colpo di coda al tie break nel secondo round del sestetto di Roberto Piazza e il successivo blitz degli ambrosiani con il massimo scarto nel terzo atto, ma anche la rimonta folle dei campioni d’Italia sabato a Milano da 0-2 a 3-2 nel quarto faccia a faccia. In arrivo altre emozioni forti, i biancorossi dovranno lottare fino alla fine.

Eurosuole Forum sold out

Domenica sono bastate poche ore dopo l’apertura della prevendita ticket per raggiungere il tutto esaurito in vista di Gara 5. La biglietteria riaprirà alle 15.30 di martedì unicamente per il ritiro accrediti.

Tutti in maglia rossa

I tifosi Predators di Lube nel Cuore hanno lanciato l’appello a tutti gli abbonati e ai possessori dei tagliandi del match tra Civitanova e Milano per andare alla partita di martedì in maglia rossa e rendere fantastico il colpo d’occhio.

L’ultima formazione di Milano

In Gara 4 di Semifinale Scudetto, Milano è caduta in casa al tie break con la Lube. La formazione di Roberto Piazza è scesa in campo con Porro al palleggio in diagonale con l’opposto Patry, Ishikawa e Mergarejo laterali, Loser e Piano laterali, Pesaresi libero. Durante il match c’è stato spazio per Fusaro e Vitelli.

Parla Gianlorenzo Blengini (allenatore Cucine Lube Civitanova):

“Ci prepariamo a una sfida tanto importante quanto dura mentalmente e tecnicamente. Nelle fasi in cui si gioca con tale frequenza si deve tenere allenata la testa e arrivare concentrati ai match, ma si è sempre in viaggio e manca il tempo per migliorare a dovere gli aspetti tecnici individuali. Sul gioco abbiamo lavorato molto durante la Regular Season, soprattutto per allenare ricezione e attacco di palla alta. Ci aspetta una sfida complicata contro un team preparato. Le gare dei Play Off sono impronosticabili, ma di una cosa sono certo, per avere la meglio dovremo lottare su ogni singolo pallone”.

Parla Roberto Piazza (allenatore Allianz Milano):

“Come contro Perugia, sarà l’ultimo round da giocare contro Civitanova in ogni caso. Le due squadre si conoscono bene, si sono date botte da orbi nelle prime quattro partite alternando alcune giocate straordinarie a qualche errore evitabile. Adesso 0-0, palla al centro. Vincerà chi darà l’ultima botta vincente: sarà una gara da disputare ai punti, sarà un match da disputare sul ring, sicuramente che finirà anche questo ai punti. Noi ci stiamo attrezzando, abbiamo uno zaino pieno di risorse, vedremo di metterle in campo tutte”.

Gli arbitri del match

Stefano Cesare (RM) e Marco Zavater (RM)

Incrocio numero 25

Nei precedenti 24 incroci i biancorossi hanno vinto 18 sfide e sono usciti sconfitti 6 volte.

Sette precedenti in stagione

7 – 4 in Semifinale Scudetto (2 successi Civitanova, 2 successi Milano), 2 in Regular Season (2 successi Civitanova), 1 nei Quarti di Coppa Italia (1 successo Milano).

Quattro precedenti nei Play Off Scudetto

4 in Semifinale Scudetto 2022/23 (2 successi Civitanova, 2 successi Milano).

Ex: Barthelemy Chinenyeze a Milano nel 2021/22, Daniele Sottile a Milano nel 2015/16; Nicola Pesaresi alla Lube nel 2016/17, Marco Vitelli alla Lube dal 2013/14 al 2015/16

Giocatori a caccia di record

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Alex Nikolov – 24 punti ai 400 Marlon Yant – 23 punti ai 300, Ivan Zaytsev – 34 punti ai 400 (Cucine Lube Civitanova).

Come seguire la gara

Live tv streaming su volleyballworld.tv con la telecronaca di Gianluca Pascucci.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radiocronaca sul proprio dispositivo.

Sintesi televisiva mercoledì alle ore 21 su Arancia Television (canale 98 digitale terrestre), replica giovedì alle 14 e mercoledì alle 19. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per vedere il canale tv sul proprio dispositivo.