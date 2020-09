Volley, domani Lube in campo per Supercoppa contro Trento

Ci siamo. A distanza di oltre sei mesi dall’ultima gara ufficiale giocata, la Cucine Lube Civitanova torna in campo per la Semifinale di andata di Del Monte Supercoppa domenica 13 alle ore 18 (Diretta Eleven Sports, diretta Radio Arancia) contro l’Itas Trentino. I biancorossi troveranno così proprio l’ultima squadra incontrata sei mesi fa prima dello stop al campionato. Fondamentale riuscire ad ottenere un buon risultato alla BLM Group Arena in vista del match di ritorno che si giocherà invece all’Eurosuole Forum domenica 20 settembre e che sarà decisivo per il passaggio del turno verso la Finalissima dell’Arena di Verona. Juantorena e compagni si alleneranno venerdì pomeriggio e sabato mattina a Civitanova, le ultime due sedute di tecnica prima di partire alla volta del Trentino.

Alla scoperta dell’avversario Itas Trentino

La formazione di Angelo Lorenzetti si è fortemente rinnovata nel corso dell’estate, partendo dal punto fermo Simone Giannelli in cabina di regia. Come opposto ecco l’arrivo del bomber del campionato, l’olandese Nimir Abdel-Aziz mentre in banda altri colpi di mercato con gli arrivi del brasiliano Lucarelli e dell’italo-olandese Kooy. Novità anche al centro: è sbarcato in Trentino il serbo ex Cucine Lube Marko Podrascanin a formare una coppia di tutto rispetto con il connazionale Lisinac. Il libero, partito Grebennikov in direzione Modena, è invece Totò Rossini.

Parla Fefè De Giorgi (allenatore Cucine Lube Civitanova)

“C’è una grande voglia di tornare in campo e fare il nostro mestiere che amiamo tanto. Si comincia con una partita impegnativa, Trento è una delle migliori squadre del campionato e come noi lotterà per vincere. Il livello si è alzato, mi attendo una stagione davvero combattuta dove ogni domenica dovremo cercare di non avere pause e guadagnarci il risultato. Dobbiamo inoltre assorbire quelli che sono i normali equilibri di una squadra che ha cambiato dei pezzi importanti come il palleggiatore, cerchiamo di prepararci al meglio e le partite di volta in volta ci indicheranno i passi che dovremo fare”.

Parla Angelo Lorenzetti (allenatore Itas Trentino)

“Sappiamo perfettamente che Civitanova è una squadra formata da grandi campioni; rispetto alla scorsa stagione ha cambiato il regista titolare ma lo ha fatto comunque pescando un altro grande talento del ruolo come De Cecco e quindi il suo livello non cambierà. Per vincere dovremo giocare una pallavolo molto efficace ma ci stiamo preparando da tempo e vogliamo gettare in campo tutta la nostra voglia di tornare alle competizioni ufficiali dopo tanta attesa”.

Gli arbitri di Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

La Semifinale di andata di Del Monte Supercoppa sarà diretta da Roberto Boris di Pavia e Andrea Puecher di Padova.

La sfida con Trento a quota 74, quinta volta in Supercoppa

Sfida numero 74 tra le due formazioni, Cucine Lube in vantaggio con 41 vittorie contro le 32 Itas. Nella scorsa stagione 5 vittorie per i biancorossi in altrettante gare giocate contro i trentini. È la quinta volta, invece, che le due formazioni si incrociano in Supercoppa, questi i precedenti con 3 vittorie cuciniere e una trentina: Finale 3°/4° posto 2016/17 (3-2), Finale 2013/14 (0-3), Finale 2012/13 (3-2), Finale 2008/09 (3-0).

Gli ex in campo

Dick Kooy a Civitanova nel 2012/13, Marko Posdrascanin a Civitanova dal 2008/09 al 2015/16, Osmany Juantorena Trento dal 2009/10 al 2012/13.

Come seguire Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Diretta tv streaming su Eleven Sports.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radiocronaca sul proprio dispositivo.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Replica televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).