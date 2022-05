In arrivo per Juantorena e compagni il primo di tre match ball per la difesa dello Scudetto! La Cucine Lube Civitanova sogna il terzo tricolore di fila, il quarto nelle ultime cinque edizioni dei Play Off di SuperLega Credem Banca.

Sotto 2-0 nella serie di Semifinale con Trento, sopra 2-0 nella serie di Finale Scudetto con i Block Devils! La caccia della Lube al settimo tricolore della sua storia passa per una grande rimonta realizzata e deve passare per un’impresa altrettanto epica da chiudere, domare la Sir Safety Conad Perugia in via definitiva! Possibilmente in Gara3 domani, domenica 8 maggio (ore 18 con diretta Rai Sport, Volleyballworld.tv e Radio Arancia), in un PalaBarton sold out.

In doppio vantaggio grazie al successo corsaro strappato al tie break nel primo incontro in Umbria e al bis con il massimo scarto centrato mercoledì scorso all’Eurosuole Forum, i cucinieri non dovranno esitare, ma servirà una prova di forza ancora più grande delle precedenti per avere la meglio su una rivale attrezzata come Perugia, che in Regular Season aveva staccato tutti. A sostenere i campioni d’Italia ci saranno alcune centinaia di tifosi Predators.

3a Giornata di Finale Play Off SuperLega Credem Banca

Domenica 8 Maggio 2022, ore 18

Sir Safety Conad Perugia – Cucine Lube Civitanova

Arbitri: Boris Roberto e Pozzato Andrea (Cerra Alessandro)

Video Check: Bolognesi Claudio

Segnapunti: Grasso Sabrina

La serie

Eventuale Gara4

Mercoledì 11 maggio 2022, ore 20.45

Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia

Eventuale Gara5

Domenica 15 maggio 2022, ore 18

Sir Safety Conad Perugia – Cucine Lube Civitanova

La Regular Season si è chiusa con Perugia in vetta a 67 punti e con i cucinieri sul secondo gradino del podio a quota 57.

Il cammino di Civitanova e Perugia nei Play Off Scudetto 2021/22

Quarti di Finale

Gara 1:

Cucine Lube Civitanova – Vero Volley 3-0;

Sir Safety Conad Perugia – Top Volley Cisterna 3-1

Gara 2:

Vero Volley – Cucine Lube Civitanova 1-3;

Top Volley Cisterna – Sir Safety Conad Perugia 0-3

Semifinali

Gara 1:

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino 0-3

Sir Safety Conad Perugia – Leo Shoes PerkinElmer Modena 1-3

Gara 2:

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova 3-0

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Sir Safety Conad Perugia 1-3

Gara 3:

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino 3-0

Sir Safety Conad Perugia – Leo Shoes PerkinElmer Modena 2-3

Gara 4:

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova 1-3

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Sir Safety Conad Perugia 2-3

Gara 5:

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino 3-2

Sir Safety Conad Perugia – Leo Shoes PerkinElmer Modena 3-1

Finale

Gara1:

Sir Safety Conad Perugia – Cucine Lube Civitanova 2-3

Gara2:

Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia 3-0

L’ultima formazione degli avversari

Nelle prime due gare di Finale Scudetto la formazione di Nikola Grbic è scesa in campo con il sestetto tipo: Giannelli al palleggio per l’opposto Rychlicki, Leon e Anderson laterali, Ricci è Solé al centro, Colaci libero.

Le parole di Osmany Juantorena (schiacciatore Cucine Lube Civitanova):

“Arriva la parte più difficile, il match che potrebbe valere lo Scudetto. Siamo avanti 2-0, ma dobbiamo scendere in campo come se fosse una finale in gara unica! Perugia è una grande squadra, ora ha le spalle al muro e giocherà la sua migliore pallavolo, ma dobbiamo concentrarci su di noi. La nostra rimonta da 0-2 in Semifinale con Trento ci ricorda che una serie non è finita fino all’ultimo pallone. La Sir è una squadra di campioni e ci farà sudare anche domenica. Io sto meglio, ma sono ancora limitato dopo l’infortunio e cercherò di aiutare la squadra dando il massimo quando sarò chiamato in causa”.

Le parole di Simone Giannelli (palleggiatore Sir Safety Conad Perugia):

“Siamo in una situazione certamente complicata, sotto 0-2 nella serie. Ma siamo ancora in gioco e sappiamo bene che lo sport ha già offerto tante volte cambi di fronte repentini. Noi adesso ci stiamo concentrando e preparando solo per Gara3 che per noi è una finale da dentro o fuori avendo un solo risultato a disposizione. Tutto passa dalla ricerca del nostro miglior gioco, sappiamo di avere la potenzialità per esprimerlo, dobbiamo dare tutto sotto l’aspetto tecnico e motivazionale per allungare la serie”.

Arbitri del match: Roberto Boris (PV) e Andrea Pozzato (BZ).

Precedenti: 57 (30 successi Cucine Lube Civitanova, 27 successi Sir Safety Conad Perugia).

Precedenti nella stagione 2021/22: 4 gare – 2 in Finale Scudetto (2 successi Civitanova), 2 in Regular Season (2 successi Perugia).

Precedenti ai Play Off: 24 gare – 2 in Finale Scudetto 2021/22 (2 successi Civitanova) 4 in Finale 2020/21 (3 successi Civitanova, 1 successo Perugia), 5 in Finale 2018/19 (3 successi Civitanova, 2 successi Perugia), 5 in Finale 2017/18 (2 successi Civitanova, 3 successi Perugia), 4 in Semifinale 2015/16 (1 successo Civitanova, 3 successi Perugia), 4 in Finale 2013/14 (3 successi Civitanova, 1 successo Perugia).

Gli ex nei roster: Fabio Ricci a Civitanova nel 2012/2013, Kamil Rychlicki a Civitanova nel 2019/20-2020/21, Dragan Travica a Civitanova nel biennio 2011/12-2012/13; Simone Anzani a Perugia nel 2017/18, Luciano De Cecco a Perugia dal 2014/15 al 2019/20, Ivan Zaytsev a Perugia nel biennio 2016/17-2017/18.

Giocatori a caccia di record

Nei Play Off: Simone Anzani – 5 punti ai 100, Ivan Zaytsev – 16 punti ai 300 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera: Matthew Anderson – 4 punti ai 1500, Stefano Mengozzi – 12 punti ai 2800, Roberto Russo – 4 ace ai 100, Sebastian Solé – 1 ace ai 100, – 5 muri vincenti ai 600 (Sir Safety Conad Perugia); Osmany Juantorena – 21 punti ai 4800 (Cucine Lube Civitanova).

Come seguire il match

Diretta RAI Sport con commento di Maurizio Colantoni, Andrea Lucchetta e Fabio Vullo.

Live streaming su Volleyballworld.tv.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci e Fabio Petrelli. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radiocronaca sul proprio dispositivo.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Sintesi televisiva lunedì alle 21 su Arancia Television (canale 98 digitale terrestre) con replica martedì alle 14. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per vedere il canale tv sul proprio dispositivo.