Volley, Kovar (Lube): Non vedo l’ora di giocare

Jiri Kovar si allena con il gruppo: “Mi sento pronto”.

La Cucine Lube Civitanova mira a recuperare tutti gli infortunati. Con il centrale Jacopo Larizza già in panchina a Modena dopo aver sconfitto la tonsillite e il compagno di reparto Enrico Diamantini impegnato nel programma di recupero post intervento, nuovi aggiornamenti confortanti riguardano ancora lo schiacciatore Jiri Kovar, che grazie ai progressi degli ultimi giorni ieri si è allenato con il gruppo, ha ripreso a saltare ed è vicino al ritorno in campo definitivo dopo la pausa forzata per la distorsione del 17 ottobre. Il numero 2 biancorosso è ottimista, lo staff medico dà ulteriori rassicurazioni.

Jiri Kovar (schiacciatore Cucine Lube Civitanova): “Ho voglia di giocare. Il primo allenamento con i compagni è andato bene. Alterno il lavoro individuale alle sedute tecniche con il gruppo per tornare al 100% step by step. Per saltare come dico io ci vorrà un po’ e il fastidio andrà via solo con il tempo, ma sono dinamiche normali. Mi sento pronto!”

Mariano Avio (medico sociale Cucine Lube Civitanova): “L’atleta sta meglio da una settimana. Il dolore non se ne è andato del tutto, ma gli input sono positivi. L’obiettivo è averlo in campo molto presto”.

Mattina movimentata tra campioni, pastasciutta e telecamere

Oggi, tra le 11 e le 13, Fefè De Giorgi, Osmany Juantorena, Luciano De Cecco e Simone Anzani hanno girato alcuni spot all’Eurosuole Forum e si sono prestati a uno shooting fotografico per l’azienda marchigiana “La Pasta di Camerino”. Due ore all’insegna di sketch divertenti, tanto carisma e inquadrature scrupolose con i Campioni del Mondo in veste di attori.