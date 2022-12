Volley, l’amarezza dei protagonisti Lube dopo il ko contro Milano

L’amarezza dei protagonisti della Lube del match perso in Coppa Italia contro Milano che si conferma una bestia nera.

GIANLORENZO BLENGINI (allenatore): “Siamo partiti molto aggressivi, mettendoli sotto. A tradirci per me non è stata la pressione, la chiave è più tecnica. Loro hanno continuato a forzare la battuta e a spingere anche se potevano correre dei rischi. Noi non siamo stati bravi a gestire con ricezione e attacco di palla alta e quindi abbiamo dato loro lo spunto per continuare con quei ritmi. Nel secondo set abbiamo battuto molto peggio e loro hanno ricevuto meglio di noi, questo non ci ha permesso di sviluppare gioco come volevamo. Non siamo riusciti a coinvolgere i centrali e a giocare la pipe. Loro hanno preso fiducia e sono stati molto bravi al servizio è in posto 4”.

LUCIANO DE CECCO: “Milano ci ha messo veramente sotto. Loro non hanno fatto niente di speciale, hanno giocato una pallavolo normale, i problemi derivano dalla nostra metà campo. Non serve arrivare secondi in classifica se poi si interpretano male queste partite. Adesso dobbiamo ricompattarci, tornare in palestra e preparare il match con Modena”.

ALEKSANDER NIKOLOV: “In queste partite non si molla mai. Mi dispiace molto che abbiamo perso. Milano ha giocato ad alto livello e noi non siamo stati all’altezza. Abbiamo battuto bene durante il primo set poi siamo andati giù. Loro dal secondo parziale hanno attaccato molto bene su palla alta e al centro. Dobbiamo tornare il prima possibile in palestra per allenarci e arrivare con molta più grinta ai prossimi appuntamenti in Champions League e Superlega”.