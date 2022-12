Dopo la rimonta al tie break sul campo di Piacenza in Regular Season e la vittoria chiave a Roeselare nella Pool C di Champions League, la Cucine Lube Civitanova si prepara per il posticipo del 10° turno di andata di SuperLega Credem Banca con l’Allianz Milano, in programma sul neutro di Monza lunedì 5 dicembre (ore 19.30 con diretta Volleyballworld.tv e Radio Arancia).

Si tratta della sfida numero 18 tra cucinieri e ambrosiani. La tradizione contro i meneghini è favorevole ai biancorossi con 14 match vinti su 17 giocati, 45 set conquistati e 15 ceduti. In terra lombarda le affermazioni della Lube sono state 7 su 8. L’unica vittoria in casa dei milanesi risale al 3-0 del 9 dicembre 2018.

Nella passata stagione i campioni d’Italia hanno fatto la voce grossa in Regular Season sia all’andata espugnando il Mediolanum Forum di Busto Arsizio con il massimo scarto, sia al ritorno tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum, chiudendo la pratica in tre set e 80 minuti. Doloroso, invece, il faccia a faccia casalingo nella sfida secca valida per i Quarti di Coppa Italia, con la Lube reduce dal cluster di Covid, in campo sopra le forze ed eliminata in quattro set.

Gare da record

Nel match della 7ª giornata di ritorno del torneo 2020/21 la Lube ha avuto la meglio sugli ambrosiani all’Allianz Cloud dopo un’estenuante maratona durata 2 ore e 17 minuti. La gara in questione è stata classificata come la contesa dal punteggio più alto tra i due team (228 punti).

Lo scarto massimo raggiunto da Civitanova con Milano risale al successo esterno in tre set della 7ª giornata di andata nella stagione 2015/16, con i parziali di 13-25, 18-25 e 16-25. Dall’altra parte, Milano stabilì un +15 nella partita vinta in casa il 9 dicembre 2018 (25-17, 25-22, 25-21).

Sono due i set più “agevoli” vinti dalla Lube contro Milano, entrambi per 25-13. Un parziale conquistato nel confronto del netto successo in 3 set al PalaBorsani di Castellanza (Varese) il 25 novembre 2015 (7ª di andata del campionato 2015/16) e il terzo parziale della sconfitta al tie break nella 2ª giornata di ritorno 2019/20 all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche.