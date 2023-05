Volley, Lube ko a Trento in gara 3 Finale Scudetto: i commenti biancorossi

Sconfitta a Trento in Gara 3 per la Lube ed amarezza nei commenti del ko subito dagli atleti biancorossi.

GIANLORENZO BLENGINI (allenatore): “È una finale scudetto, quindi dobbiamo riuscire a vivere meglio la partita quando vengono fuori delle difficoltà. Alcune di queste problematiche sono oggettive, prima tra tutte quella riguardante la ricezione, ma possiamo e dobbiamo fare meglio. Di sicuro non ci vogliamo fermare qua”.

ENRICO DIAMANTINI: “Il rammarico più grande è per il fatto che abbiamo mollato, cosa che in passato non era mai successa. Vero che abbiamo dovuto fare i conti con diversi problemi, compresi quelli di natura fisica, ma dobbiamo provarci in ogni caso. Con Zaytsev fuori abbiamo perso quell’equilibrio in campo che ci ha accompagnato in questi Play Off, ma siamo una squadra con grandi capacità, possiamo e dobbiamo farcela lo stesso. Testa a Gara 4 per riportare la serie nuovamente in parità”.

GABI GARCIA: “Nei momenti di difficoltà dobbiamo continuare a giocare come sappiamo, anziché mollare come è successo oggi. È una Finale Scudetto, quindi dobbiamo giocare al massimo in ogni singolo istante. Venerdì in Gara 4, davanti al nostro pubblico, dovremo affrontare Trento con una mentalità totalmente diversa”.