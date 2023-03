Volley, Lube prepara la decisiva trasferta di Verona nei Play Off

Il cuore biancorosso pulsa più forte che mai sotto il tricolore! Vincitrice degli ultimi tre Scudetti assegnati, la Cucine Lube Civitanova non ne vuole sapere di abdicare e nel weekend ha riaperto la serie dei Quarti contro la WithU Verona.

I Play Off Credem Banca dei marchigiani continueranno quindi sabato 1 aprile in Veneto, alle 20.30, con Gara 4 sul campo del Pala AGSM AIM. Sotto 2-1 nella serie al meglio delle cinque partite, capitan Luciano De Cecco e compagni inseguono un successo esterno per riportare la situazione in parità e giocarsi l’eventuale ‘bella’ all’Eurosuole Forum con tutto il supporto dei tifosi Predators.

Gli uomini di Chicco Blengini vogliono tenere ancora stretto lo scudo con la bandiera italiana all’altezza del petto e andare avanti nel tabellone nobile dei Play Off. Chi prevarrà nella serie tra marchigiani e scaligeri affronterà in Semifinale la vincente del quarto tra Sir Safety Susa Perugia e Allianz Milano, con gli umbri avanti per 2-1, ma messi a dura prova dai meneghini negli ultimi due match. La squadra perdente tra Lube e WithU, invece, finirà nel Girone dei Play Off 5° Posto Credem Banca.

I cucinieri torneranno in palestra domani mattina, martedì 28 marzo, per una seduta in sala pesi, mentre a seguire, nel pomeriggio, tutta la squadra si ritroverà sul campo dell’Eurosuole Forum per il primo allenamento tecnico della nuova settimana.

Programma di lavoro settimanale

Lunedì: riposo

Martedì: pesi – tecnica

Mercoledì: riposo – tecnica

Giovedì: pesi – tecnica

Venerdì: partenza

Sabato: tecnica – Gara 4 dei Quarti di Finale Scudetto VS WithU (ore 20.30 al Pala AGSM AIM di Verona)

Domenica: riposo