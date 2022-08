Volley, mercato: torna alla Lube Gabi Fernandez

Si avvicina il ritorno a Civitanova Marche dopo la pausa estiva dell’opposto portoricano Gabi Garcia Fernandez, che nei mesi caldi si è allenato con la nazionale statunitense.

L’arrivo in Italia del finalizzatore classe ’99 della Cucine Lube è previsto all’inizio della prossima settimana. Sarà lunedì la giornata di Gabi: l’atleta sbarcherà in Italia in mattinata, mentre nel pomeriggio farà il suo ingresso all’Eurosuole Forum, dove lo scorso 11 maggio ha alzato al cielo la coppa dello Scudetto alla sua prima annata da cuciniero. Premiato dalla Lega Pallavolo Serie A per il miglior servizio della stagione 2021/22 in base alla media ponderata, il giovane attaccante farà subito capolino in palestra per ritirare il materiale tecnico poche ore dopo il suo arrivo e sbrigare tutte le formalità con l’intento di aggregarsi ai compagni di squadra.

Intanto i biancorossi sudano con il preparatore Max Merazzi. Sabato intenso per i campioni d’Italia. Tanto lavoro atletico in mattinata al campo sportivo e una seduta pomeridiana in palestra conChiccho Blengini e Romano Giannini. Domani, domenica 28 agosto, è prevista una giornata di riposo prima di riprendere il piano di lavoro a metà pomeriggio di lunedì 29 agosto.