Volley, tifosi biancorossi a sostegno della Lube per il sogno Scudetto

Due pullman di tifosi e tante auto di sostenitori al seguito della Cucine Lube Civitanova per Gara 5 della Finale Scudetto.

Mercoledì 17 maggio (ore 20.30) saranno oltre 160 i supporter biancorossi a incitare la squadra sul campo della BLM Group Arena contro i padroni di casa della Itas Trentino. Il pubblico di fede cuciniera potrebbe aumentare toccando le 200 unità.

Partenze di mercoledì

Ore 13 da Macerata (parcheggio superiore Oasi).

Ore 13.30 da Civitanova (parcheggio Eurosuole Forum)

La Lube si gioca lo scettro in Gara 5 per la quarta volta

La difesa del tricolore raggiungerà così il suo apice nel confronto in notturna da disputare nel quartier generale gialloblù. In arrivo una sfida senza appello. Chi si impone prenderà la corona. La Lube si giocherà al quinto match lo Scudetto per la quarta volta nella storia. Il bilancio dei precedenti è di 2-1. Nel 2005/06 il Club marchigiano ha alzato al cielo il suo primo stendardo grazie al successo con il massimo scarto al quinto round contro Treviso al BPA Palas di Pesaro. Il titolo fu assegnato alla bella anche nel 2017/18, quando i biancorossi caddero in tre set a Perugia, ma l’occasione per un riscatto in grande stile arrivò l’anno successivo (2018/19), con Civitanova capace di centrare una delle migliori rimonte di sempre dopo essersi trovata sotto 2-0 in Gara 5 al PalaBarton.