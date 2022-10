WhatsApp down, offline anche la versione desktop | Aggiornamento

Aggiornamento. Il sistema di messaggistica sembra essere tornato funzionante

WhatsApp service has been restored. We are so sorry for the downtime... — WhatsApp Status (@wa_status) February 22, 2014

WhatsApp risulta down in tutta Italia. Tante le segnalazioni di utenti che non riescono ad inviare o a ricevere messaggi od effettuare chiamate.

In particolare le segnalazioni registrate dal sito specializzato, che monitora i disservizi, Downdetector, stanno aumentando.

Le città maggiormente colpite dal disservizio e dalle quali arrivano le segnalazioni, sembrano essere Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Firenze, Ancona, Macerata e Bari.

WhatsApp down da questa mattina alle 9

Il disservizio di WhatsApp sembra essere iniziato intorno alle 9 di questa mattina. E’ da quel momento, infatti, che sono partite le prime segnalazioni.

Su Twitter si stanno facendo spazio i messaggi, con l'hashtag #whatsappdown e in tanti stanno ironizzando sul fatto che utilizzano Telegram.

Gli altri servizi di Meta, quali Facebook, Instagram e Messenger, sembrano invece funzionare correttamente.

Non è la prima volta che Whatsapp risulta non funzionante. Gli ultimi disservizi di WhatsApp risalgono a circa un anno fa, il 4 ottobre 2021 quando ci fu un 'down' di tutte le app del gruppo Meta.

Risulta offline anche la versione desktop.