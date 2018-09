Liti in famiglia e violenze, 50 enne denunciato a Pesaro

Nella decorsa nottata, personale della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Pesaro – Sezione Volanti, interveniva presso un’abitazione di Pesaro per segnalata lite in famiglia.

Giunti sul posto gli agenti venivano accolti dal lancio di secchi d’acqua da parte del capo famiglia, un 50enne cittadino italiano, poi risultato in preda ai fumi dell’alcool. L’uomo, di seguito, affrontava i poliziotti minacciandoli con un coltello da cucina, quindi dopo essersi barricato in una camera della sua abitazione tentava la fuga calandosi da una finestra, impattando però malamente con il suolo.

Conseguentemente lo stesso veniva soccorso e portato presso una struttura ospedaliera per una visita specialistica. Lo stesso si trova attualmente ancora ricoverato non in pericolo di vita.



Si rendevano necessarie le cure mediche anche per uno dei poliziotti che nel tentativo di bloccare l’uomo riportava lievi lesioni.

Il 50enne veniva quindi denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per la resistenza e le lesioni a P.U., oltre che per le minacce profferite durante il litigio nei confronti dei suoi familiari, i quali apparivano incolumi e che rifiutavano la visita medica.