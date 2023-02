A Rebel House un week-end di grande musica con Anonima Straccioni e Wrongonyou

Sabato 25 e domenica 26 si chiuderà un mese speciale per Rebel House. Due sono infatti i concerti in programma per l’ultimo fine settimana di febbraio che riassumeranno al meglio sia quel “meltin pot” culturale che sta prendendo vita nella casa culturale ribelle di Pergola, presso Palazzo Mattei Baldini, sia il grande livello qualitativo che contraddistingue ogni evento della programmazione.

Sabato alle 21:15 sarà il turno dell’Anonima Straccioni in “concetto”. No, non è un errore ma concetto è il miglior termine per far comprendere e descrivere ciò che il super gruppo di Senigallia, già tra i vincitori della XXIII edizione del festival Musicultura, propone oltre la musica. Anonima Straccioni è il primo progetto europeo che prova a unire hip-hop, poesia, teatro, fotografia e ragga, con beatboxers, musicisti, deejay e testi cantati in extrabeat. Il nome deriva dal titolo di una serie di scatti fotografici del fondatore e paroliere Stefano Canu, in cui l’idea portante è quella di utilizzare lo sguardo come fonte di riciclo, soffermandosi su particolari che solitamente sarebbero destinati al dimenticatoio e quindi cestinati. Un live travolgente e coinvolgente che per il ciclo #cineparty sarà seguito dalla proiezione di un film scelto dalla band nel caso specifico il medio metraggio “Zero in condotta” (1933) del regista Jean Vigo.

Domenica alle 18 invece il super ospite del mese. Il vincitore del premio della critica Mia Martini a Sanremo 2021, il cantautore romano Wrongonyou al secolo Marco Zitelli, classe 1990. Innamoratosi del folk e di tutta la discografia di artisti come John Frusciante e Justin Vernon, comincia a scrivere brani nel 2013. Si esibisce in alcuni tra i più importanti festival musicali tra cui a Bruxelles, Bilbao, Parigi, Clermont Ferrand e a giugno 2017 al Primavera Sound di Barcellona. Nel 2016 firma un contratto con i Carosello Records e pubblica singoli come “The lake” entrato nella “Top Viral 50” di Spotify. Nel 2018 ha intervallato il suo tour con gli opening act di artisti come Levante, Daniele Silvestri e Rhe Lumineers. Addirittura apre ben 5 concerti di Mika. Con Gassman cura la colonna sonora del film “Il premio”, dove recita anche una piccola parte. Nel 2020 collabora con Coma Cose, Legno e Verdena, mentre nel 2021 esordisce a Sanremo con il brano “Lezioni di volo” vincendo il premio della critica Mia Martini e quello d RTL 102.5.

Il meglio della musica della nostra regione e una delle voci più belle del panorama musicale italiano in poche ore si susseguiranno nel salone di Rebel House. I biglietti per assistere agli eventi potranno essere acquistati direttamente in loco, ma chi vuole partecipare è invitato ad assicurarsi il proprio posto attraverso il servizio prevendite di live ticket https://www.liveticket.it/rebelhouse

INFO:

REBEL HOUSE

Palazzo Mattei Baldini

Largo M. Baldini, 3

61045 – Pergola (PU)

333/5309570

333/7059437

www.rebelhouse.it / [email protected]