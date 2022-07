Academy MarottaMondolfo, primo Open Day della bassa Valcesano

L’Academy MarottaMondolfo organizza il primo Open Day della bassa Valcesano. Due gli appuntamenti, promossi con collaborazione on l’Atalanta Calcio, società a cui è affiliata. Si partirà lunedì 1 agosto alle 18.30 alle 19.30 per proseguire mercoledì 3 alla stessa ora, presso il campo comunale ‘Longarini-Lucchetti’ di Mondolfo. Gli Open day sono aperti a tutti i bambini e le bambine nati dal 2006 al 2018, delle categorie: Piccoli amici, Primi calci, Pulcini, Esordienti, Under 15, Under 17. I due appuntamenti, curati dai tecnici qualificati dell’Academy sono aperti ai bambini e ragazzi residenti a Monte Porzio, Castelevecchio, Ponte Rio, San Costanzo, Mondolfo. Un’occasione importante per conoscersi e conoscere da vicino il mondo Academy, gli allenatori, filosofia e modo di lavorare e le tante e variegate iniziative che si portano avanti: Progetto Scuola, affiliazione con l’Atalanta Calcio e relativo camp, collaborazione con il Rimini Calcio e tanto altro. I partecipanti potranno conoscere, provare e valutare gratuitamente tutta l’attività e decidere quindi se iscriversi al settore giovanile, sposando un progetto di qualità, che coniuga sport e sociale, passione e inclusione.. Un vivaio che in appena un anno dalla sua nascita vanta già numeri di prim’ordine con ben 250 ragazzi, cinque categorie più gli Insuperabili e il calcio femminile, iscritti da ben 5 paesi. Maggiori informazioni: Daniele (389.1575951), [email protected]

