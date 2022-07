“Il mondo di sotto” del giovane poeta fermano Luigi Finucci approda al Fantini Club di Cervia

In uno dei palcoscenici sportivi più importanti dell’estate italiana, il Fantini Club di Cervia, Luigi Finucci ha presentato il suo libro “Il Mondo di Sotto” (Giaconi Editore), raccolta di filastrocche per bambini incentrata su un bambino che entra per la prima volta in contatto con il mondo dell’acqua, con le sue paure e le sue sfide.

Luigi Finucci, giovane poeta fermano, da molti anni si occupa di poesia per adulti e negli ultimi tempi si è dedicato ai libri per bambini, confrontandosi con un genere poco mainstream, ma che riesce a veicolare, complici le illustrazioni accattivanti che accompagnano i suoi testi, in modo semplice e diretto.

“Come nello spazio, nell’acqua si può volare, si può restare in silenzio e si può fantasticare”.

Un mondo meraviglioso, ma da affrontare con consapevolezza: il convegno “Safe water – Safe life” ha trattato il delicato tema della sicurezza in acqua attraverso interventi di esperti autorevoli e da diversi punti di vista: “Impariamo tutti a nuotare, perché il nuoto salva la vita”. In occasione della giornata mondiale per la promozione della sicurezza in acqua e contro gli annegamenti indetta nel 2021 dall’ONU per la giornata del 25 luglio, si sono avvicendati sul palco del Fantini Club, prestigioso punto di riferimento degli eventi sportivi in Riviera, anche Giammaria Manghi (Sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia Romagna), Michela Brunelli (Assessore allo Sport del Comune di Cervia), Ferruccio Alessandria (Presidente Assopiscine), Andrea Battista (Amministratore Delegato di Net Insurance), Cristina Cantoni (Global PR Communication Manager di Arena Sport), Jean Pierre Pelliccia (General Manager di Fluidra Italia), Mauro Antonini (Direttore Tecnico della nazionale di nuoto della Federazione Sport Sordi Italia), Ilario Battaglia (Responsabile Federazione Nuoto Paralimpico Emilia-Romagna) e Fabio Conti (Presidente Associazione Gestiamo, CT Nazionale Femminile Italia Argento Olimpiadi Rio 2016 e Responsabile settore pallanuoto della Federazione Italiana Nuoto); l’evento è stato moderato da Lorenzo Dallari, Editorial e Social Director della Lega Calcio Serie A.

