Al Teatro Panettone di Ancona monologo comico con Oscar Genovese il 26 novembre

Ancona – “Diavoli” è il monologo comico protagonista il 26 novembre dell’appuntamento settimanale con il Teatro Panettone. In scena alle ore 21.30, il monologo è tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Nori, scritto e interpretato da Oscar Genovese, per la regia di Giampiero Solari (Audio-luci Felipe Solari. Attrezzeria e costumi di Giulia Azzurro. Produzione: Galassie srl). La programmazione del Teatro di Brecce Bianche, organizzata dal Gruppo teatrale Recremisi curatore delle rassegne del Teatro Panettone in collaborazione con Amat e FITA Marche, quest’anno prevede quattro rassegne: Made in Marche, CircoL’Azione,“Tout le Cirque”, “Teatro contemporaneo ”.

BIGLIETTI PRENOTAZIONI E INFO: Posto unico intero € 10, ridotto € 8

Biglietti in vendita: Casa della Musica Ancona 071 202588 – Dal lunedì al sabato 9:00 – 12:30/ 15:00 – 19:30 www.vivaticket.com Altre biglietterie su www.amatmarche.net/biglietterie

Prenotazioni e informazioni: Casa della Musica Ancona 071 202588. AMAT 071 2072439 dal lunedì al venerdì 10:00 – 16:00 (Orario continuato). www.teatrorecremisi.it

Lo spettacolo “Diavoli” con Oscar Genovese

Learco Ferrari è uno scrittore in crisi che in un giorno qualunque riceve la visita inaspettata dei Diabolici, un clan di diavoli scesi sulla terra per reclutarlo. Al suo sostentamento penseranno loro, mentre lui, diavolo a tutti gli effetti con tanto di coda, non dovrà più preoccuparsi di lavorare e avrà il compito di andare in giro a ‘diffamare, dividere e calunniare’. Learco accetta, ma realizza suo malgrado che non è così semplice farsi diabolico e rinunciare alla vita ‘normale’, per quanto segnata da noia e frustrazione. Tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Nori (Einaudi, 2001), il monologo rispetta l’originale linguaggio colloquiale del romanzo, dal registro apparentemente simile a un flusso di coscienza alla Joyce.