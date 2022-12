Ascoli-Como 3-3, Bucchi: Pagato ingenuità a caro prezzo

Mister Bucchi a caldo ha commentato così il 3-3 col Como del suo Ascoli al Del Duca.

“E’ difficile vincere in questo campionato, ci sono moltissimi pareggi, con due punti in più sei terzo in classifica, con due punti in meno sei in zona playout. Oggi siamo partiti molto bene, poi siamo autolesionisti, abbiamo preso gol in modo troppo banale. Il Como dal 1’ st ha iniziato a perdere tempo, se a Bolzano avessimo spezzato il ritmo con un po’ più di maestria… C’è stato un gradissimo secondo tempo in cui ho visto passione, animo, cuore e tecnica, quando abbiamo innescato gli uomini di qualità come Ciciretti, Falasco, Collocolo, abbiamo fatto molto bene e il pareggio è ampiamente meritato. Le ingenuità le abbiamo pagate a caro prezzo, ma poi grandissimo secondo tempo anche grazie al pubblico. Nei momenti difficili riusciamo a tirare fuori tutte le risorse, ma dovremmo farlo quando siamo 11 contro 11. Oggi l’arbitro è stato bravissimo, ci siamo messi in difficoltà da soli”.