Natale a Mezzanotte, on-line la canzone del Natale 2022 di Radio Incredibile

Dopo il successo di Natale on Air (2015) e In fondo è Natal (2020) torna la canzone di Natale di Radio Incredibile. Cover del celebre tormentone estivo firmato Elodie – Elisa, Natale a Mezzanotte è stato girato presso il centro città di Chiaravalle, con peraltro la partecipazione libera e inattesa di alcuni cittadini.

Oltre agli speaker di Radio Incredibile troverete alcuni ospiti speciali come gli Speaker del Servizio Sollievo di San Benedetto del Tronto dove Radio Incredibile è impegnata da più di 10 anni con un progetto di radio per la mente.

Le Università nel Video: nel video anche gli studenti dei tre Atenei marchigiani che hanno aderito al progetto “Una Radio di Marca” Fondo Antonio Megalizzi del Ministro delle imprese e del Made in Italy.

In particolare troverete gli Speaker di Radio RUM presso Università degli studi di Macerata, gli Speaker di Radio SAD presso Università degli studi di Camerino, sede di Ascoli Pieno e gli Speaker di Radio LOLA presso Università Politecnica delle Marche.

Il testo è stato prodotto dal Radio Incredibile Xmas Team, mentre la regia è a cura di Enrico Romeo.

Il Video su Youtube



il Video su Facebook

https://www.facebook.com/radioincredibile/videos/447404337562699