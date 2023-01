Ascoli-Palermo 1-2, Bucchi: Una sconfitta che fa molto male

Al termine della partita tra Ascoli e Palermo terminata 1-2 sono queste le dichiarazioni di Mister Bucchi.

“Una classifica corta come quella attuale ci permette di guardare davanti, ma abbiamo il dovere di guardarci alle spalle. La partita potevamo perderla perché abbiamo commesso degli errori, potevamo vincerla per alcune buone occasioni avute. Abbiamo fatto un ottimo inizio di gara, poi abbiamo sbagliato un fuorigioco e il Palermo ha preso coraggio. Dispiace perché per quello che si è visto la sconfitta ci fa tanto male. Non mollo perché so come lavoriamo in settimana, so come la squadra lavora e so che sinergia c’è, il calcio è fatto di momenti, quelli in cui si vince e quelli in cui si perde e in questi ultimi momenti l’allenatore è responsabile, è giusto che ci metta la faccia davanti alla squadra”.