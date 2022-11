Assegnate dal CONI la Stella d’Argento al Club Scherma Senigallia e la Palma di Bronzo al Maestro Riccardo Cecchi

È stata celebrata oggi ad Ancona, nella suggestiva location dell’Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona, la Festa provinciale dello Sport, che ha assegnato numerose benemerenze ad atleti, dirigenti, società e tecnici illustri del territorio.

Per la Scherma il Comitato Provinciale CONI di Ancona ha consegnato la Stella d’Argento al Merito sportivo al Club Scherma Montignano Marzocca Senigallia, fondata dal compianto Maestro Ezio Triccoli. Quest’onorificenza per le società sportive è concessa dopo 30 anni continuativi senza alcuna interruzione di attività. Il riconoscimento è stato ritirato dal Presidente della compagine senigalliese Lorenzo Cesaro e dalla Vicepresidente Daniela Sena.

La Palma di Bronzo al Merito Tecnico è stata, invece, attribuita al Maestro Federale Riccardo Cecchi. Quest’ultima può essere assegnata a tecnici sportivi che si siano distinti per l’ottenimento di risultati di alto livello nazionale o internazionale, o per lo sviluppo dell’attività giovanile, per “particolare e straordinaria attività svolta nella promozione e nella diffusione degli ideali sportivi e olimpici”, che abbiano svolto almeno 12 anni di attività continuativa.

Entrambi i riconoscimenti risalgono all’anno 2020, ma non erano stati consegnati ufficialmente a causa della pandemia. Presenti alla premiazione il Presidente FIS Marche Stefano Angelelli e il Vicesindaco e Assessore allo Sport di Senigallia Riccardo Pizzi.

