“BOA-un salvagente per la felicità” al PalaFolli Teatro di Ascoli Piceno

Domani sabato 17 dicembre 2022 alle ore 21:00 presso il PalaFolli teatro di Ascoli Piceno andrà in scena “BOA – Un salvagente per la felicità” della compagnia Rasoterra Circo, uno spettacolo di circo contemporaneo che tra acrobazie e riflessioni ci condurrà alla ricerca della felicità.

La Compagnia Rasoterra è stata ospite del Teatro PalaFolli per una residenza che ha arricchito l’allestimento dello spettacolo che sarà presentato al pubblico proprio sabato 17 dicembre.

​“Boa” è uno spettacolo adatto a tutti, grandi e piccini, e vedrà sul palco del Teatro PalaFolli la Compagnia Rosoterra Circo fondata da Damiano Fumagalli e Alice Roma. Nata a Bruxelles nel 2010 la compagnia debutta con “Panni Sporchi”, primo spettacolo di RASOTERRA, frutto dalla collaborazione con la regista e creatrice di performance Firenza Guidi.

La Compagnia è specializzata in acrobazie con bici e nel marzo 2014 ha presenta lo spettacolo di strada “La balena volante” vincendo il premio del pubblico al Daidogei World Cup di Shizuoka 2015 in Giappone. Nel luglio 2019, col sostegno di Cartons Production presenta “VIRUS”. Nel settembre 2019 debutta “Granelli” la prima produzione per bambini della compagnia, un progetto in coproduzione con Cordata F.O.R. Il 2020 è l’anno di “Happiness” e nel 2021 segue il debutto di “BOA”, due produzioni che parlano di felicità, come motore per affrontare l’oggi.

​

Lo spettacolo BOA è creato e interpretato da Alice Roma e Damiano Fumagalli, con la regia di Juliette Hulot. Prodotto da Circo RASOTERRA con la coproduzione del Circo El Grito – Associazione Sistema 23 e con il sostegno di Teatro della Tosse – Fondazione Luzzati, Genova; Centro di Residenza della Toscana (Armunia – CapoTrave/Kilowatt); Manicomics Teatro, Piacenza; MonCirco Asti; teatro PimOff Milano.

La data di Ascoli Piceno è la prima di una mini tournée che vedrà, nei prossimo giorni, la Compagnia Rasoterra a Piacenza e Genova.

Lo spettacolo è particolarmente divertente ed adatto ad un pubblico di tutte le età.

Inizio spettacolo ore 21:00

Ingresso: € 12,00 intero – € 8,00 per corsisti PalaFolli, bambini e ragazzi fino a 14 anni, iscritti scuole di teatro, danza e musica.

Info www.palafolli.it oppure 0736-35 22 11