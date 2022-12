Ultimo weekend pre natalizio con Il Natale che non ti aspetti

Si rinnova la magia del Natale per questo weekend pre-natalizio con Il Natale che non ti aspetti. Sabato 17 e domenica 18 dicembre i borghi della provincia di Pesaro e Urbino si addobbano nuovamente a festa per accogliere visitatori e turisti con una suggestiva atmosfera creata da magiche nevicate, mercatini, villaggi di Babbo Natale e le prelibatezze del panorama enogastronomico tradizionale per tante idee regalo. Primo debutto nella fitta rete del Natale per Montefabbri di Vallefoglia, uno dei borghi più belli d’Italia, che con ‘il Borgo degli alberi’ si accende con esposizioni, alberi di Natale, mercatini, laboratori per bambini, musica e le tradizionali castagne con il vin brûlè. Una mostra a cielo aperto con gli alberi artistici dislocati per le vie del borgo, fil rouge di tante storie creative, uniche e originalissime: alberi costruiti con materiali riciclati, fatti di legno e spago, o dipinti su buccia di avocado e semi di mango per un’ emozione tutta da vivere. Dopo il successo dello scorso weekend, torna ‘il Magico Natale’ a Fossombrone con lo spettacolo di luci, il boschetto di alberi dove ha sede l’ufficio postale di Babbo Natale insieme a nonna Elfa. Immancabile lo Snow & Snow, lo spettacolo di neve che scenderà accompagnato da giochi di luce, musica, dolci natalizi, castagne e vin brulè. Si riaccendono le luminarie sul ‘Natale Più’ di Fano che illumina tutto il centro storico e il Pincio con le caratteristiche casette di legno addobbate, l’albero in piazza, i presepi dei maestri carristi, la pista di ghiaccio e tante altre iniziative. Un weekend tutto da vivere a Urbino tra i mercatini e i presepi artistici de ‘Le vie dei presepi’. Creazioni storiche e artistiche dislocate per le vie del borgo rinascimentale. Ultimo appuntamento, domenica 18, per ‘Il Natale più bello nel borgo più bello’ a Mondolfo per la manche definitiva della goliardica gara dei biroccini. Sempre domenica, data unica per immergersi nell’atmosfera di Isola del Piano ‘Isola: i presepi in un presepio’: tanti presepi realizzati con varie tecniche originali e un presepe interattivo in Piazza Umberto I. Ad animare il paese mercatini di prodotti locali e artigianali, la bottega di Babbo Natale, laboratori artistici per bambini, musica e concerti. Domenica 18 a Barchi arriva Babbo Natale per raccogliere tutte le letterine scritte dai bambini, mentre a Fermignano si svolgerà il Festival del Panettone con un particolare premio per il packaging migliore. La gara è rivolta a tutti i pasticcieri con giuria d’eccezione e cena a tema, esposizione e degustazione dei prodotti locali (17 dicembre). Continuano, a Gradara, i mercatini nel ‘Castello di Natale’ insieme a spettacoli e animazioni per divertire i più piccoli (17 e 18 dicembre). A San Costanzo, domenica 18 sembrerà di essere nella tradizionale sagra della polenta, con la preparazione della polenta sotto l’albero di Natale e concerti per questa domenica di avvento che precede il Natale.

Il Natale che non ti aspetti proseguirà il suo viaggio nei 22 dei borghi più belli della provincia di Pesaro e Urbino fino al 6 gennaio 2023.

Il Natale che non ti aspetti è un’iniziativa a cura delle Pro Loco di Pesaro e Urbino con il sostegno della Regione Marche e della Provincia di Pesaro e Urbino.

Info: ilnatalechenontiaspetti.it | Fb Ilnatalechenontiaspetti