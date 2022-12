Manuel Agnelli in concerto al Mamamia di Senigallia il 17 dicembre

GRANDE ATTESA per MANUEL AGNELLI che sarà in concerto al MAMAMIA DI SENIGALLIA domani 17 DICEMBRE per una tappa del tour prodotto da Vertigo e lanciato in occasione della presentazione del suo album, il primo da solista “AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO”.

ULTIMI BIGLIETTI DISPONIBILI, in vendita on line sui circuiti TicketOne (www.ticketone.it), Ciaotickets (www.ciaotickets.com), nelle prevendite abituali autorizzate TicketOne (https://www.ticketone.it/help/outlets/) e Ciaotickets (https://www.ciaotickets.com/punti-vendita) e presso il botteghino del Mamamia la sera dell’evento.

Prezzo:

in prevendita 28.75 €

in cassa 30.00 €

Il concerto di Senigallia è organizzato da Alhena Entertainment.

Il disco “Ama il prossimo tuo come te stesso”, uno dei progetti più attesi dell’autunno, uscito lo scorso 30 settembre e preceduto dai singoli ‘Proci’, ‘Signorina Mani Avanti’, ‘Pam Pum Pam’ e dal pluripremiato ‘La profondità degli abissi’, (dalla colonna sonora del film ‘Diabolik’ dei Manetti Bros) è disponibile su tutte le piattaforme digitali (https://island.lnk.to/amailprossimotuo). In contemporanea alla pubblicazione dell’album è uscito anche il singolo “Milano con la Peste”.

I quattro brani sono stati presentati nel corso tour estivo e accolti con grande entusiasmo dal pubblico. Dal vivo Manuel Agnelli proporrà il nuovo disco, ma in scaletta non mancheranno i grandi classici firmati Afterhours.

Sarà affiancato ancora una volta dalla band che già lo aveva accompagnato questa estate: Frankie e DD dei Little Pieces of Marmalade rispettivamente alle chitarre e batteria, Giacomo Rossetti dei Negrita al basso e Beatrice Antolini cantautrice e polistrumentista al pianoforte, synth pad e basso.

È uscito il 4 novembre il nuovo singolo tratto dall’album, “Lo sposo sulla torta” in cui Manuel Agnelli duetta con Vaselyn Kandynsky, pseudonimo che la figlia Emma usa con la sua band. Il video della canzone è diretto da Pierpaolo Moro.