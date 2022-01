Cartepillar, Verducci : “Sostegno agli operai, Governo intervenga”

“Gli operai della Cartepillar di Jesi hanno bloccato la Superstrada 76 per tenere accesi i riflettori su una chiusura inaccettabile.

Pieno sostegno alla mobilitazione sindacale che sta andando avanti da oltre un mese.

È necessario l’intervento urgente del Governo e del Ministro Giorgetti per aprire uno specifico tavolo ministeriale con la convocazione dell’impresa, delle organizzazioni sindacali, delle istituzioni locali. La Caterpillar di Jesi non può chiudere: è un’azienda che lavora a pieno regime e che non ha manifestato alcuna difficoltà finanziaria.

È inaccettabile che venga abbandonato un territorio. È inaccettabile che vengano licenziati centinaia di lavoratori e messo a rischio il futuro di centinaia di famiglie.

Va ricordato che l’azienda ha avuto la possibilità di beneficiare di tutti gli incentivi previsti per l’area di crisi industriale ex Merloni. Il ruolo sociale dell’impresa, che nel manifatturiero marchigiano ha trovato punte di eccellenza, non può essere calpestato da un atteggiamento gravissimo che non ha giustificazioni”, così in una nota il senatore del Partito Democratico Francesco Verducci.