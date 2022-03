Cinema Margherita, i prossimi spettacoli

I prossimi spettacoli al Cinema Margherita di Cupra Marittima (AP).

La Principessa Diana torna sul grande schermo raccontata da Pablo Larrain, interpretata con fascino da Kristen Stewart, nel lungometraggio Spencer. La donna forse più fotografata e filmata della storia ha ancora molto da dirci. Larrain cerca di capirla portando la sua figura complessa, amatissima dal popolo, tenacemente alla ricerca della libertà e amore. In questi giorni Kristen Stewart è a Hollywood, per la cerimonia degli Oscar, dove si contenderà con altre 4 candidate la miglior interpretazione. femminile per questo film, in bocca al lupo! La pellicola racconta il Natale del 1991, quando Diana, durante la riunione di famiglia, decide di lasciare il marito.

Continuano le proiezioni di Licorice Pizza, il delizioso film firmato da Paul Thomas Anderson che ha conquistato la critica celebrando la passione fra due adolescenti, lasciando sullo sfondo un mondo immobile ed incapace di passioni.

Due film per la rassegna cinema d’ Essai. Il primo, il documentario Notre- Dame in fiamme di Jean-Jacques Annaud. Ad esattamente 3 anni dal quel 16 aprile 2019, in cui attoniti seguivamo l’avanzamento delle fiamme sulla maestosa Cattedrale di Notre Dame, il documentario ci racconta quei drammatici momenti, rivelando particolari inediti e immagini drammaticamente spettacolari.

Il secondo film proposto per la rassegna cinema d’Essai è il favorito agli l’Oscar per miglior Film Internazionale, Drive My Car di Ryûsuke Hamaguchi già premiato ai Goden Globe come miglior film straniero e Miglior Sceneggiatura a Cannes. Tratto da un racconto di Murakami Haruki presente nella raccolta “Uomini senza donne”: si tratta di un lungo, complesso e struggente percorso nella solitudine. E’ la storia di Yûsuke Kafuku, un attore e regista che ha da poco perso la moglie per un’emorragia cerebrale e accetta di trasferirsi a Hiroshima per gestire un laboratorio teatrale.

NB.dal 10 marzo è consentito consumare cibo durante la visione del film

Biglietti: 6,50 interi /5,00€ ridotto o con tessera

Tessera € 5,00

Biglietti Rassegna d’Essai: 5,00€

abbonamenti: TEOREMA €20,00 4 ingressi; UCCELLACCI UCCELLINI €30,00 6 ingressi; CHRISTMAS CARD 21-22 10 ingressi acquistabile fino al 10 gennaio.

info acquisto biglietti e prenotazioni (consigliata) su www.cinemamargherita.com

Per accedere al cinema :

-igienizzare mani

-ingresso consentito solo ai possessori di SUPER GREEN PASS

-indossare la mascherina FFP2

– dal 10 marzo è consentito consumare cibo durante la visione del film

-la normativa prevede la capienza al 100% ma al Margherita si preferisce mantenere una capienza che non supererà mai il 75%

ORARIO DEGLI SPETTACOLI

SPENCER di Pablo Larraín (USA 2021,111′)

Candidato Oscar come miglior interpretazione femminile

giovedì 24/03 ore 21,15

venerdì 25/03 ore 19,00 – 21,15

sabato 26/03 ore 17,00 – 21,30

domenica 27/03 ore 17,00 – 19,00

lunedì 28/03 ore 21,15 VOS inglese

LICORICE PIZZA di Paul Thomas Anderson (USA 2021, 133′)

Miglior sceneggiatura ai BAFTA – Candidato a Oscar

sabato 26/03 ore 19,00

domenica 27/03 ore 21,15

Rassegna di cinema D’Essai – ingresso 5€

NOTRE-DAME IN FIAMME di Jean-Jacques Annaud (FR 2022, 110′)

lunedì 28/03 ore 19,00

martedì 29/03 ore 18,00

Rassegna di cinema D’Essai – ingresso 5€

DRIVE MY CAR di Ryûsuke Hamaguchi (JPN 2021, 179′)

Candidato Oscar miglior film Internazionale -Miglior film straniero ai Golden Globe – Miglior Sceneggiatura a Cannes 74

martedì 29/03 ore 20,20

prossimamente: Flee di Jonas Poher Rasmussen, Sul sentiero blu di Gabriele Vacis(4 e 5/04), La ballata dei gusci infranti di Federica Biondi – l’8/04 lo sceneggiatore e attore Simone Riccioni sarà presente in sala

CINEMA MARGHERITA via Cavour,27 -CUPRA MARITTIMA (AP)

www.cinemamargherita.com

facebook: Cinema Margherita Cupra Marittima

Instagram: Cinema_Margherita