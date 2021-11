Concluse le “Camminate antiviolenza”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con una camminata all’interno della Riserva naturale della Sentina si è chiusa la serie di iniziative organizzate in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne dall’Associazione Giovanile Picena.

Si è trattato di una serie di eventi finalizzati ad attirare l’attenzione di un tema del quale purtroppo si parla ancora poco e se ne parla solo nel mese di novembre.

Ancora una volta la Riserva naturale della Sentina, con le sue bellezze naturalistiche, ha sorpreso il gruppo dei partecipanti, tra cui persone che non l’avevano mai visitata.

L’iniziativa è stata organizzata da Aps Asd Associazione Giovanile Picena, con il patrocinio e il contributo della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche e con la collaborazione di Associazione Il Marcuzzo e Cooperativa sociale On The Road.