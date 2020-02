Dal gioco online alle quote rosa: una panoramica sul settore del gambling

Oggi sentiamo spesso parlare di casinò online, e non deve stupire, considerando il grande successo che questo settore del gambling raccoglie e continua a raccogliere. Si tratta non a caso di una preziosa opportunità per tutti: per gli utenti, che possono divertirsi da casa propria, e per le aziende, che possono ottenere importanti successi da questo investimento. Inoltre, forse non sono in molti a sapere che anche i governi ci guadagnano, dato che il gioco d’azzardo rappresenta una delle principali fonti d’introiti per molte nazioni (non ultima l’Italia). Le nuove tecnologie hanno cambiato le carte in tavola, portando ad una rivoluzione digitale che ha creato diversi nuovi trend: tendenze che meritano di essere approfondite.

I giochi digitali preferiti dagli italiani

Ci sono giochi e giochi d’azzardo: alcuni stanno conoscendo una seconda vita grazie ai casinò telematici, altri appaiono un po’ in crisi, con numeri che salgono e che scendono. Alla prima categoria appartiene sicuramente il blackjack, che su siti come quello di LeoVegas ad esempio rappresenta uno dei videogame più amati da chi gioca d’azzardo. Anche le slot machines entrano di diritto nella classifica dei più amati, visto che creano un giro d’affari notevole. Lo stesso discorso può essere applicato alla roulette, mentre il poker (sia cash che a torneo) fatica da diverso tempo. Di contro, a parte il saliscendi dei giochi, ci sono altri trend che domineranno questo 2020.

Il gambling online si tinge di rosa

L’industria del gioco è in mano agli uomini, e non da ora, ma questo 2020 potrebbe riservare qualche piacevole sorpresa. Sono infatti in aumento le quote rosa anche nel settore del gioco d’azzardo, specialmente se si parla della sua controparte online. Esistono comunque delle differenze di approccio, soprattutto se si chiamano in causa le preferenze. Gli uomini continuano a favorire passatempi “da tavolo”, come i giochi di carte e la roulette, mentre le donne sono più attratte dalle slot machines e da altri giochi come il bingo.

Il mobile gaming continua la sua crescita

Questo è in assoluto uno dei trend più importanti non solo del gioco d’azzardo, ma dei servizi web in generale. Al momento infatti più della metà della popolazione si collega alla rete non più tramite computer, ma attraverso device mobile come gli smartphone e i tablet. L’industria del gioco si adegua quindi alla tendenza, sviluppando delle piattaforme accessibili anche da telefono e non soltanto da browser. Sebbene poi esistano dei player che hanno preferito investire nello sviluppo di vere e proprie app gaming, questi in realtà rappresentano ancora oggi una rarità.

Quali sono le prospettive per il futuro?

Non sappiamo ancora se la realtà virtuale attecchirà mai nel settore del gambling, e dovremo aspettare ancora molto tempo per capirlo. Possiamo però contare sul fatto che si tratta di un trend in forte crescita, e che con tutta probabilità dominerà anche l’immediato futuro. In tal caso si fa riferimento al gambling live, con gli utenti che possono collegarsi ad un vero casinò tramite telecamere e software appositi, rimanendo a casa propria. Si tratta quindi di una modalità che consente di ottenere tutti i vantaggi dell’online, senza rinunciare all’adrenalina del gioco dal vivo.